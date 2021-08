Denuncian cacería vs opositores de la 4T

Ciudad de México— Dirigentes y legisladores de oposición denunciaron que la acusación contra del panista Ricardo Anaya por presuntamente haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética es una muestra de que el Gobierno de la 4T usa la justicia para perseguir a opositores.

“Lo que estamos viendo es una justicia selectiva, porque este Gobierno es a lo que se ha dedicado, a perseguir a la oposición (...) y no vemos el mismo desempeño de la Fiscalía para resolver la crisis de inseguridad y violencia que vivimos”, señaló la diputada panista Pilar Ortega.

Recordó que Anaya es uno de los líderes más visibles del PAN, además de que ha expresado abiertamente su deseo de competir por la Presidencia en el 2024.

La FGR acusó a Anaya de recibir sobornos y fue citado el próximo jueves para una audiencia que busca imputarlo por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

Los líderes del PRI, PAN y PRD estuvieron ayer en Washington en la sede de la OEA y acusaron al gobierno de usar de manera facciosa a la FGR. “Se ha dedicado a perseguir a todos los líderes políticos de la oposición que considera una amenaza para la continuidad de su proyecto”, señala una denuncia presentada por el bloque opositor “Va por México”.

Ayer por la mañana el panista Ricardo Anaya confirmó que ya le llegó un citatorio de la FGR para comparecer el jueves en el Reclusorio y dijo que le quieren dar 30 años de cárcel.

“No le creo al presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al Reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir. Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme”, dijo en un video difundido en sus redes sociales.

Tras el mensaje del panista, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra Anaya y le pidió cumplir con el citatorio del Poder Judicial para responder por las acusaciones.

“Que se presente, que dé la cara. El que nada debe, nada teme. Pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero. Se les hace fácil ¿no? decir: me persiguen, me persiguen. Mejor que vaya y que declare, y que demuestre que no recibió dinero y adelante”, dijo en su conferencia mañanera.

“No afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente, porque cuando se es luchador social, cuando se lucha por una causa, se puede ir a la cárcel y, al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente. Cuántos dirigentes han ido a la cárcel y salen”, señaló AMLO.