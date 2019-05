Denuncia ONU violencia contra mujeres

Una de cada tres mujeres sufre violencia sexual durante su vida, mientras que en situaciones de crisis humanitarias causadas por conflictos o desastres naturales es una de cada cinco mujeres refugiadas, advirtió Naciones Unidas.

"Un 35 por ciento de las mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero íntimo o violencia sexual por parte de otras personas (sin contar el acoso sexual) en un momento determinado de su vida", reveló la ONU en un estudio.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia en la pareja es algo muy habitual en el sureste asiático, donde casi el 38 por ciento de las mujeres la ha experimentado alguna vez.

En América, la tragedia se repite con un 30 por ciento de las mujeres víctimas de maltratos de sus parejas íntimas. En Europa la cifra superó el 25 por ciento.

Por su parte, el Banco Mundial advirtió que las mujeres entre 15 y 44 años están más en riesgo de sufrir violaciones y violencia doméstica que cáncer, accidentes de tránsito o guerras.

"La violencia sexual y de género ya no es un horror oculto", señaló el jefe de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, Mark Lowcock, quien ha sido testigo de cómo los civiles sufren violaciones graves de derechos humanos durante sus visitas a países atrapados en crisis.

Entre los tipos de violencia que sufren las mujeres hoy en día están el maltrato, la violación conyugal, el abuso psicológico, además de la violencia sexual, el acoso, las violaciones o actos sexuales forzados, la trata de personas, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, entre otros.

"Realmente no hay excusa para no actuar ante este fenómeno abominable en las crisis humanitarias. Los supervivientes y las personas en riesgo en todo el mundo necesitan un apoyo material y tangible cerca de donde viven", destacó Lowcock durante la primera conferencia sobre este asunto, organizada en Oslo por los gobiernos de Noruega, Irak, Somalia, y Emiratos Árabes Unidos junto a Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

En este marco, un grupo de 21 donantes internacionales anunció su decisión de donar más de 350 millones de dólares entre 2019 y 2020 con el objetivo de acabar con la violencia sexual y de género.

Naciones Unidas recalcó que actualmente tan solo un uno por ciento de todos los fondos destinados a la ayuda se utilizan para proteger a los 140 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria alrededor del mundo, de las cuales 35 millones son mujeres y niñas en edad reproductiva.