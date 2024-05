Denuncia obispo injerencia del ‘narco’ en elecciones

Ciudad de México.- El obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro, aseguró tener información de la injerencia del crimen organizado para inducir el voto en Morelos.

Durante la décima “Marcha por la Paz” en Cuernavaca, convocada por la Diócesis de esa ciudad, el vocero nacional de los obispos culpó a los cárteles y a la complicidad u omisión de las autoridades de encender la violencia en México.

“Sabemos que el crimen organizado está tratando de organizar e influir en las elecciones. Eso todo el mundo lo sabe, está obligando a un sector del pueblo a votar por ciertos partidos. Va a ser difícil (revertirlo), pero podemos hacerlo con la gracia de Dios”, expuso

-¿Usted tiene la información de que están tratando de influir en el voto?, se le preguntó.

“Si no la tuviera, no lo diría”, afirmó el obispo.

Durante su mensaje tras culminar la movilización de miles de personas, criticó que pese a esta problemática de violencia por parte de cárteles, las autoridades no han cumplido con su deber de proteger a los ciudadanos.

Por el contrario, agregó, permiten su diversificación en actividades como la extorsión, cobro de piso, secuestro y el robo de combustible, por lo que, señaló, México ocupa el tercer lugar de criminalidad a nivel mundial

“Democracia sirve también para castigar por el voto a los malos gobiernos, si no saben, no quieren o no hacen lo que les corresponde. No nos equivoquemos hermanos, la ciudadanía exige seguridad porque es su derecho, porque la necesita para trabajar”, indicó.