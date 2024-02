Denuncia Gálvez erosión democrática en México

Agencia Reforma | México no tiene la capacidad de aprovechar el desarrollo económico detonado por el nearshoring debido al retroceso democrático que vive el país Agencia Reforma | México no tiene la capacidad de aprovechar el desarrollo económico detonado por el nearshoring debido al retroceso democrático que vive el país Agencia Reforma | México no tiene la capacidad de aprovechar el desarrollo económico detonado por el nearshoring debido al retroceso democrático que vive el país

Washington DC, EU.- México no tiene la capacidad de aprovechar el desarrollo económico detonado por el proceso de relocalización de empresas debido al retroceso democrático que vive el País bajo el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció hoy la candidata presidencial de la alianza opositora Xóchitl Gálvez. En su primer evento público de su gira por Estados Unidos, Gálvez aseguró hoy en Washington que el proceso conocido como "nearshoring" presenta una oportunidad única para México pero que el debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia son un obstáculo para poder aprovecharlo. "México no está listo porque lejos de avanzar hacia el futuro, el País se encuentra retrocediendo hacia el pasado. Hoy estoy aquí para dejar en claro que el Estado de Derecho y la democracia en México enfrentan un grave peligro", dijo Gálvez en conferencia en el Woodrow Wilson Center de la capital estadounidense. "La falta de certeza jurídica merma la confianza y el progreso. En estos años, los mexicanos hemos vivido un proceso de erosión democrática. El crimen organizado y el Gobierno del Presidente Manuel López Obrador atentan contra la democracia", añadió Gálvez, aspirante de la alianza PAN-PRI-PRD. Además del foro de esta mañana co-patrocinado con otros centros de pensamiento en Washington, Gálvez sostendrá este lunes encuentros con medios de comunicación como la revista The Atlantic, el diario The Washington Post, así como un encuentro con estudiantes en la Universidad de Georgetown. El martes, Gálvez sostendrá un desayuno en la Cámara de Comercio de EU, para después trasladarse a encuentros con funcionarios de la Administración del Presidente Joe Biden en el Departamento de Estado, con miembros del Congreso estadounidense y con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro.