Denuncia familia Castillo-Cuevas otra amenaza de Gertz

Ciudad de México.- Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas, denunció una nueva amenaza del Fiscal Alejandro Gertz, ahora con una denuncia por presuntos delitos contra el ambiente que había mantenido oculta.

Iniciada el 8 de octubre de 2021, la denuncia fue abierta en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente.

PUBLICIDAD

"Me asusta, me preocupa, pero no me sorprende", dijo el hijo de la mujer que pasó meses presa acusada por el homicidio de Federico Gertz, hermano del Fiscal, y que fue liberada cuando la Corte revisó su caso.

"Ya me habían dicho que me iba acusar por el video que tomamos mis hermanos y yo en la calle afuera de la privada donde vive, que si porque dañamos un monumento y cosas que no me hacían sentido", señaló Castillo.

"Fue muy claro cuando nos intimidó para asegurarse que no lo fuéramos a denunciar después", recordó e incluso retomó el audio en el que Gertz les pide firmarlo por escrito: "Porque si hay uno solo de tus hermanos que crea que es víctima, no hay qué hablar".