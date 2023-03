Denuncia desaparición de su hermana... y desaparece

Celaya, México.- Cecilia Paredes González, de 26 años, fue al Ministerio Público para denunciar la desaparición de su hermana Sandra Daniela Paredes González, de 24, en Celaya, Guanajuato, pero tampoco regresó a casa.

Sandra Daniela fue reportada como desaparecida el 7 de marzo junto con cinco de sus compañeras que se encontraban camino a San José de Guanajuato, cerca del Fraccionamiento Álamo Country Club, en la zona norponiente de Celaya, para ofrecer un servicio de banquetes, cuando fueron vistas por última vez.

Dos días después la madre de ambas jóvenes reportó que también perdió la comunicación de su hija Cecilia, luego de que ella acudió al MP a rendir su declaración.

"Cecilia no vivía aquí conmigo, cuando le llamé para preguntarle si ella sabía algo de su hermana, porque yo no la encontraba, ella me dijo que no sabía, 'pera déjame ver, a ver si la localizo'", declaró la madre entrevista con el periódico AM.

Agentes ministeriales acudieron a casa de Daniela y de su mamá, como parte de las investigaciones.

A Cecilia, contó la madre, los ministeriales le marcaron en la casa para ver si sabía algo de ella --de su hermana-- y quedaron los agentes que iban a pasar por ella a declarar.

El jueves alrededor de las 21:00 horas, Cecilia le informó a su madre que se encontraba en el MP rindiendo su declaración.

Momentos más tardé, mandó un mensaje para avisar que ya había salido, pero partir de las 22:00 horas dejó de responder.

"(Los ministeriales) vinieron al medio día a buscar a Cecilia, porque ella había dicho que saliendo de la declaración vendría para acá", contó la madre.

En ese momento les informó que ya no regresó.

"'¿A dónde le marcamos, si ella nos dijo que no tenía dinero y pensaba empeñar el celular?'", le preguntó un agente a la madre.

La madre afligida también denunció que por la desaparición de Sandra Daniela ha recibido llamadas tratando de extorsionarla.

Los agentes de la Fiscalía dijeron que Cecilia salió de sus oficinas por su propio pie.

De acuerdo con la madre, no han presentado una denuncia por su desaparición, ya que deja de comunicarse con ellos por largos periodos comúnmente. Tienen la esperanza de que lo haga pronto.

Paulina Berenice Reséndiz, de 25 años; Mariana Gutiérrez, de 19; Yoselin Daniela Zamorano, de 20; Gabriela Barbosa, de 48, y Rosa María Pérez, desaparecieron junto con Sandra Daniela el pasado 7 de marzo.

Este sábado, Protocolo Alba difundió la ficha de otra mujer desaparecida más, identificada como Sandra Martínez Cruz, de 31 años.

Mientras tanto, la mañana de este lunes una integrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya fue atacada a balazos en la calle Benito Juárez de la zona centro de la ciudad.