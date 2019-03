Denuncia Armenta parcialidad e injererencia

Ciudad de México— El exaspirante a la candidatura de Morena a la Gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, denunciará parcialidad e injerencia de la dirigencia nacional ante los órganos internos de Morena por la elección de Miguel Barbosa como el abanderado.

Su intención, afirmó, no es revertir el resultado, pero sí dejar testimonio que el partido está eligiendo a un candidato porque lo conoce la gente, no por competitividad.

El morenista aseguró que pese a rechazar el resultado, no será un obstáculo para que su instituto político luche por el triunfo.

"Anoche les dije que respetaba el resultado, pero no lo compartía. Ellos hacen una interpretación donde eliminan los tres indicadores más importantes, y se van con un candidato conocido, aunque no sea bueno. Entonces la decisión fue por conocimiento, no por competitividad", dijo.

"Voy a denunciar ante el órgano de Honestidad y Justicia del partido porque denuncié dos hechos: uno, la intromisión del Gobierno de Puebla, y dos, la parcialidad de la dirigencia".

En conferencia de prensa, el ex aspirante criticó que pese a ganar tres de las cuatro características para elegir al abanderado, como es mejor candidato, cercanía con la gente y buena opinión, no se le dio esa posición.

"En tres de cuatro, su servidor es ganador, pero en el de conocimiento me ponen abajo, yo tengo estudios donde mi nivel de conocimiento no es menor a 50 puntos", explicó.

"Desde el 2016 me vengo haciendo estudios de conocimiento para ver cuál es mi posicionamiento, soy un profesional de la política, no es posible que tenga 29 puntos cuando vengo de una campaña para senador, no es posible".

Ante el cuestionamiento de si apoyará a Barbosa en la campaña, respondió que respaldará a Morena, y no se irá del partido.

"No voy a ser obstáculo para el triunfo del partido en Puebla, lo digo contundentemente: no voy a dañar al partido", dijo.

Sin embargo, exigió a Barbosa frenar a sus huestes para que no intimiden ni agredan a quienes lo respaldaron, pues mostró tuits que para él son una amenaza.

"Un tuit dice: 'Le recuerdo a todos los que apoyaron a Armenta que en el infierno tenemos guardados todos los archivos donde vomitaron a Barbosa", ejemplificó.

"Si quieren la reconciliación tienen que dar muestras claras. La carga de la reconciliación y la unidad siempre le tocan al candidato. Entonces voy a apoyar a Morena, sin condición, pero tengo dignidad política y calidad moral, así es que estaré atento y voy a denunciar cualquier acto que viole las garantías de los compañeros".

Insistió en que su queja ante los órganos internos del partido son para dejar un antecedente de cómo eligen a candidatos con encuestas propias.

"Para mí es importante que quede constancia que se elige por conocimiento, bueno o malo, pero no por competitividad. He sido afectado y reprimido, y por la parcialidad de la dirigencia, claro que afecta, porque desde el momento que das la imagen de que ya esto estaba resuelto, hay parcialidad", añadió.

"Desde el momento que no te dejan que haya observadores en la encuesta, es falta de transparencia, desde el momento que hubo injerencia del Gobierno del Estado, pues no hay certeza jurídica".