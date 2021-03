Democracia no trae cuerno de la abundancia: AMLO

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que en la democracia no debe existir un solo partido y un solo hombre fuerte.

"Estamos obligados a establecer la democracia porque la democracia no nos va a traer el cuerno de la abundancia, no es que ya habiendo democracia va a haber crecimiento económico y va a haber empleo, no", indicó en su discurso al supervisar avances y resultados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

"La democracia nos aporta cosas muy importantes, una sobre todo: el que nadie se siente absoluto en ningún nivel de la escala y que sea siempre el pueblo el que tenga las riendas del poder en sus manos, eso es la democracia".

Son contrapesos indispensables, añadió. "Si domina un solo partido, si hay sólo un hombre fuerte, si existe una dictadura, pues el pueblo nunca es escuchado, tomado en cuenta".

El presidente reiteró su llamado a los partidos y gobiernos a no repartir despensas, cochinos y pollos en estos tiempos electorales y que los ciudadanos tengan la oportunidad de votar de forma libre y secreta.