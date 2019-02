Democracia, asignatura pendiente: López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en México no ha habido democracia desde el periodo de Gobierno de Francisco I. Madero.

Al conmemorar el 106 aniversario de la muerte de Madero, quien fue asesinado en un golpe de Estado, el mandatario federal aseguró que, en su sexenio, la democracia será instaurada como Gobierno y forma de vida de la sociedad.

"Madero era un demócrata auténtico; avanzamos, con la Revolución, sin duda, en el terreno económico, social, pero no avanzamos en el campo de la democracia; esa es una asignatura pendiente desde Madero, por eso, recordarlo ahora es hacer el compromiso de que vamos a hacer valer la democracia en el país", dijo.

"Me da mucho gusto poder recordar esta fecha histórica con el compromiso de que, en este sexenio, va a quedar establecida la democracia como sistema de Gobierno y como forma de vida, y ese es el homenaje a Francisco I. Madero".

En Palacio Nacional, donde el expresidente fue recluido previo a su fusilamiento por el Ejército huertista, López Obrador pidió que este episodio histórico disponga a los ciudadanos contra los golpes de Estado.

"De las enseñanzas de este proceso, lo más importante es que se busque siempre que haya democracia en nuestro país y que se aleje para siempre la amenaza de un golpe de Estado", asentó.