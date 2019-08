Demandan ampliar investigación a Robles

Ciudad de México— La diputada Dolores Padierna pidió investigar a Rosario Robles hasta que "sí tenga que preocuparse".

Demandó ampliar la investigación a Rosario Robles por enriquecimiento ilícito y daño al erario, debido a sus posibles responsabilidades en la llamada "Estafa Maestra".

Señaló que una indagatoria completa debe apuntar a recuperar el dinero robado.

Tras la declaración de prisión preventiva para la ex secretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Urbano, la diputada de Morena festejó que se conjuntaron la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial para hacer justicia.

"Se estaba desviando dinero con un cinismo y una impunidad que simplemente ofende a cualquier mexicano y mexicana. Qué bueno que hoy, la Fiscalía General de la República, y el Poder Judicial, se hayan combinado para impartir justicia", comentó.

Negó que la ex presidenta del PRD sea una "chiva expiatoria" de las autoridades para resolver el caso.

"Pues ella se quiere poner así, como chiva expiatoria, y como lo dijo René, pues es chiva pero no expiatoria", aseguró.

"Entonces hay que investigar a fondo para que esa sonrisa de 'Rosario, no te preocupes', sí tenga que preocuparse, porque ahora se tiene que rendir cuentas a las responsabilidades a las que uno tiene lugar".

La vicepresidenta la de Cámara baja recordó que el servicio público es para servir solo al pueblo.

"Si alguien quiere llegar al servicio público para servirse de él, será sancionado", aseguró.

Cuestionada sobre las posibles responsabilidades del ex Presidente Enrique Peña, Padierna recordó que los desvíos de la Estafa Maestra suman más de 7 mil millones de pesos y que se tendrá que llegar hasta donde tope.

"A donde tope. Ya son otros tiempos, y no tenemos por qué seguir admitiendo casos de impunidad. No es el único, hay muchos".

"Está Zebadúa fugado, escondido, también se le tiene que encontrar y tiene que rendir cuentas. Es demasiado el dolor que han ocasionado, es demasiado lo que deben, yo creo que llegó el momento de la justicia, tarde, pero llegó".

Del mismo partido, el diputado Manuel Rodríguez expresó que en México ya nadie está por encima de la ley y que los grandes casos de corrupción deben ser castigados.

"Estoy seguro que no hay una persecución política contra nadie. Meses atrás la gente 'pedía sangre', pedía gente dentro de la cárcel y no fue así, ¿por qué? porque hay que garantizar el procedimiento jurídico, los derechos de la gente y hasta que se tienen las carpetas de investigación bien integradas es que se procede a girar órdenes de aprehensión y a detener personas", justificó sobre el caso de Robles.