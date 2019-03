Demandan a CJF dejar a jueces expresarse

Ciudad de México— Diputados del PAN y PRD llamaron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que se garantice el derecho de jueces y magistrados a realizar su trabajo y expresarse en libertad.

Condenaron que se pretenda aplicar sanciones por expresar críticas al Presidente Andrés Manuel López Obrador luego que se dio a conocer un audio de la Magistrada Claudia Mavel Curiel donde pide a otros colegas evitar críticas al Mandatario federal o, de lo contrario, habrá sanciones administrativas.

El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que los jueces no deben admitir presiones.

"La única presión que un juez debe admitir es la verdad y la búsqueda de la justicia a través de la ley, porque los valores fundamentales del derecho son la justicia, el bien común y la seguridad, y ninguna autoridad debe intentar influir para cambiar estos tres aspectos", opinó.

"Esta petición (a los magistrados) son los visos de un régimen autoritario".

El ex Mandatario de Guanajuato dijo que es lamentable que el Presidente no conozca cómo es el sistema republicano y exhiba desdén al mismo.

"Fui Gobernador, jamás se me hubiera ocurrido, siquiera pensar, ya no digamos sugerir o inducir ese tipo de comentarios", expresó.

"Cuando a una autoridad le estorban la ley, las instituciones y teme al ciudadano como actor de la democracia, tenemos problemas. Hay aspectos que no se pueden limitar: la libertad, el respeto a instituciones".

Romero Hicks mencionó que las instrucciones de la Magistrada, ya sea emitidas por iniciativa propia o por inducción, dejan una gran preocupación, porque un juez es el garante de la legalidad y del Estado de Derecho.

En tanto, el diputado del PRD Antonio Ortega llamó al Consejo de la Judicatura a que respete el derecho de jueces y magistrados a emitir con libertad sus opiniones, así como evitar cualquier posibilidad de reprimenda por criticar al Presidente.

Mencionó que ante la imposibilidad de poder negar la existencia de un audio de la Magistrada, la Judicatura lo que debió hacer es rectificar y garantizar el derecho de expresión.

"Se debe garantizar que los magistrados y jueces puedan opinar con libertad de los temas públicos, dentro de un debate responsable y profundo sobre lo que suceda en el País, de acuerdo a sus responsabilidades", dijo.

"El Consejo de la Judicatura no puede cohibir y menos reprimir a quien se exprese, puede llamar a la responsabilidad, pero no infundir miedo".

Agregó que los consejeros de la Judicatura también deberían generar una investigación para aclarar cómo fue que se dio este mensaje de Curiel.

"Tiene que ser el propio Poder Judicial el que lleve una investigación interna para saber cómo se dio esta advertencia de que no se puedan emitir críticas al Presidente. Se tendría que garantizar también una instancia libre para que pueda aclarar lo sucedido. No cabe que lo haga alguien más, no puede hacerlo el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo", señaló el legislador.

Ortega mencionó que, en su opinión, es la presión del propio Gobierno federal al Poder Judicial para evitar que de ahí surjan las críticas al Mandatario federal.

"No dudo que esto venga de las presiones del Presidente, que ha dado muestras de que le incomodan, que no le gustan los contrapesos", dijo.

"El Presidente ha dado señales de que le incomodan los frenos, de que le incomodan los equilibrios, le incomodan las instituciones que pudieran indicar su discrecionalidad, las facultades absolutas y el Presidente camina con cierta firmeza en lograr este objetivo de evitarlo".