Delincuentes tienen su partido, se llama Morena: Xóchitl

Ciudad de México.- Ante empresarios del sector agroindustrial, Xóchitl Gálvez aseguró que el crimen organizado ya tiene su propio partido y se llama Morena.

De llegar a la Presidencia de la República, indicó, combatirá a la delincuencia organizada con valentía y con los “huevos” que le han hecho falta a la actual Administración.

“Cuando yo digo que este Gobierno está aliado con los delincuentes, lo digo con conocimiento de causa. No enfrentan a los delincuentes. Los delincuentes tienen partido y se llama Morena.

“Por eso nosotros tenemos que ser muy claros con la gente, hay una colusión absoluta porque los abrazos son para los delincuentes y los balazos han sido para los ciudadanos. En mi Gobierno se va a acabar esa complicidad. Sí van a tener una presidenta que los va a defender”, señaló.

Ante los avicultores, Gálvez dijo que los de Morena la han acusado de todo, que no es indígena, que no es empresaria y ahora sólo falta que digan que no soy mujer.

“Al rato van a decir que no soy mujer porque qué güevos tengo”, dijo ante la hilaridad de los presentes.

Al final, los productores le regalaron canastas de huevo, un trofeo alusivo a ese producto, así como tequila de distintas destilerías y otros alimentos elaborados en la región.