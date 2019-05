Dejará Secretaría de Salud suspendidos 160 hospitales

Ciudad de México— El Gobierno actual no podrá poner en funcionamiento 160 obras hospitalarias que están suspendidas y cuya inversión se realizó el sexenio pasado porque significaría un riesgo, según un diagnóstico de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con este diagnóstico, hay 326 obras inconclusas, de las cuales 251 fueron registradas ante la dependencia; mientras que 75 no hicieron el registro.

De estas 326 obras, son 160 las que están suspendidas y no se concluirán por no contar con lo mínimo indispensable.

La dependencia además reporta que de siete hospitales de segundo nivel del IMSS en proceso de construcción en 2018, cuya inversión en construcción asciende a casi 5 mil millones de pesos, apenas uno lleva un 50 por ciento de avance.

En tanto que en el ISSSTE se reportan 56 unidades en abandono de construcción o remodelación.