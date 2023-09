Dejan sin abogado a René Gavira

Ciudad de México.- Debido a que no aceptó estar presente en una audiencia, un juez federal revocó al abogado particular de René Gavira Segreste, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, en el proceso por la presunta compra ilegal de títulos bursátiles por 700 millones de pesos con dinero de la dependencia.

Gerardo Alarcón, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, revocó al litigante particular y designó en su lugar a un defensor público federal.

Ello ocurrió el 22 de marzo pasado, previo a la audiencia intermedia de Gavira Segreste, procesado por uso ilícito de atribuciones y facultades.

El exfuncionario ya era prófugo de la justicia, pues a principios de ese mes un juez ordenó su aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por la presunta simulación de compra-venta de 7 mil 840 toneladas de azúcar.

Gavira Segreste se conectó a la hora indicada por el sistema de videoconferencia, pero el auxiliar de sala le pidió a él y a su abogado que se desconectaran porque el juez aún estaba desahogando otra audiencia.

En un amparo que el funcionario presentó contra la revocación, refirió que él y el litigante procedieron a realizar otras actividades tras esperar al juez por dos horas y media, pero 15 minutos después, el auxiliar de sala le escribió por WhatsApp a uno de los abogados para iniciar la audiencia.

El defensor le respondió al auxiliar judicial que "no estaba en condiciones de conectarse, en virtud de que tenía otro compromiso y mala conexión".