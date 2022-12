Reynosa, México.– Mientras el sol caía sobre una ciudad de tiendas de campaña improvisada en México a menos de una milla del río Grande el martes, cientos de migrantes se reunieron para compartir las noticias que habían estado temiendo: su espera para cruzar la frontera cercana a los Estados Unidos acababa de hacerse más larga, indefinidamente más larga.

La noticia de que la Corte Suprema de los Estados Unidos había extendido efectivamente una política de salud de casi dos años que prácticamente cerró la frontera a muchos inmigrantes se extendió por el campamento, dejando esperanzas frustradas y una profunda decepción.

Roodline Pierre, de 28 años, entre una gran cantidad de haitianos reunidos alrededor de sus teléfonos, sacudió la cabeza mientras describía cómo había escapado de una larga lista de dificultades en Haití con su esposa y su hija de 14 meses. “No podemos volver atrás”, dijo Pierre. “Dejamos todo atrás para estar aquí”.

En un breve fallo el martes por la tarde, la Corte Suprema bloqueó indefinidamente una orden judicial anterior que habría levantado la política conocida como Título 42 y permitido que miles de migrantes se dirigieran a un puerto de entrada de Estados Unidos y buscaran asilo en Estados Unidos.

La política, que las autoridades estadounidenses dicen que ya no es necesaria para proteger al país contra el coronavirus, permite la rápida expulsión de muchos migrantes que cruzan la frontera sin autorización, y un gran número ha estado esperando en México la terminación prevista de la política. En cambio, la política podría permanecer vigente durante varios meses más.

Un sueño se vuelve pesadilla

Pierre señaló las miserables condiciones que lo rodeaban. La gente cocinaba carne en parrillas oxidadas y montones de leña. Los niños entraban y salían de tiendas de campaña a lo largo de la calle. La basura y los artículos de tocador usados estaban esparcidos por un lote de tierra vacío.

“Éstas no son condiciones para los niños”, dijo. “Ninguna persona debería vivir así. Queremos una vida mejor, y ahora estamos atrapados aquí por mucho más tiempo”. La política no tenía sentido, dijo. Si a las autoridades estadounidenses les preocupa que las personas traigan Covid-19 a los Estados Unidos, dijo, ¿por qué no evaluarían a cada persona individualmente y permitirían que las personas libres de infección soliciten asilo?

Una fila de hombres, mujeres y niños se había formado frente a un refugio cercano, Senda de Vida, que presentaba un gran mural de un hombre caminando entre dos banderas, una de México y otra de Estados Unidos. La mayoría de los refugios a lo largo de la frontera han alcanzado su capacidad y aquellos que no pueden ingresar han tenido que encontrar sus propios lugares para dormir. Daisy Rezino, de 26 años, que había llegado de Guatemala una semana antes con sus dos hijas pequeñas, se apartó de la línea de cultivo, decepcionada.

Sus dos niñas se acurrucaron con ella cuando el anochecer trajo vientos más fríos.

“No hay lugar para más personas allí”, dijo. “Vamos a tener que dormir aquí”.

Rezino también esperaba mejores noticias. No estaba segura de si los migrantes de Guatemala serían rechazados en la frontera con el Título 42 vigente, pero tenía miedo de intentar enfrentar una posible deportación.

“Pasamos por mucho para llegar aquí”, dijo Rezino. “No entiendo por qué nos tratan así. Si tan sólo vieran la forma en que tenemos que dormir aquí, sin comida y sin techo sobre nuestras cabezas”.

Las temperaturas extremadamente frías fueron especialmente difíciles durante las vacaciones de Navidad, en especial por la noche, dijeron Rezino y otros migrantes. Pero con el aumento de las temperaturas el martes, muchos de los migrantes que acampaban afuera dijeron que estaban decididos a quedarse todo el tiempo que fuera necesario.

Para algunos, como Mario Vázquez, de 57 años, y su amigo José López, de 33, ambos de Honduras, regresar a casa ya no es una opción. Ambos hombres vendieron la mayoría de sus pertenencias para pagar el viaje a la frontera. Junto con sus familias, habían estado durmiendo durante las últimas dos semanas en tiendas de campaña hechas de sábanas y otros materiales rudimentarios.