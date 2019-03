Deja Rojas Díaz coordinación de asesores de Morena

Ciudad de México.- Alejandro Rojas Díaz Durán renunció a la coordinación de asesores de Morena en el Senado y anunció que realizará una gira por el país para defender sus convicciones.

"He decidido renunciar a la comodidad de mi puesto en el Senado de la República, para ir en defensa de mis convicciones, mis principios y mis ideales, que creo comparten la inmensa mayoría de los que formamos Morena.

"Voy a recorrer el País desde abajo y con la gente, para organizarnos rumbo al Congreso Nacional de Morena, porque ahí se librará la batalla definitiva del camino que deberá tomar ese tsunami popular en los destinos de la República", afirmó.

La gira por el País, dijo, será financiada por amigos que le han invitado a sus respectivos estados.

El también consejero estatal de Morena en la Ciudad de México, quien será sometido a un procedimiento sancionador por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por presuntas transgresiones a los documentos básicos de ese Partido, no descartó contender por la dirigencia nacional de MORENA aunque dijo que lo valorará, una vez que concluya su gira por el País.

Asimismo, negó que se trate de un intento por consolidar una corriente alterna dentro de MORENA y agradeció la solidaridad de Ricardo Monreal, coordinador de ese Partido en el Senado.

Arremete Rojas contra Yeidckol Polevnsky

Alejandro Rojas Díaz Durán acusó a la dirigente nacional de ese Partido, Yeidckol Polevnsky de iniciar en la política apadrinada por Raúl Salinas de Gortari.

"Raúl Salinas de Gortari es el verdadero padrino de Yeidckol Polevnsky y su primer maestro político en las épocas en que el neoliberalismo feroz consolidó su presencia devastadora y perniciosa en México. Ella inició en la política del brazo del salinismo neoliberal, depauperador, fraudulento y represivo", afirmó Rojas Díaz.

Mientras exhibía una fotografía en la que aparecen juntos Yeidckol y Raúl Salinas en un cumpleaños de Diego Fernández de Cevallos señaló que la cercanía de Yeidckol con Raúl Salinas la llevó a obtener varios cargos en CANACINTRA hasta hacerla su presidenta.

Ahí, expresó, ayudó con su silencio y su mutismo institucional al desmantelamiento de la industria nacional y de la venta de garaje de las empresas públicas, que pasaron a manos de unos cuantos acaudalados que hoy concentran el 90 por ciento de la riqueza nacional.

"Yeidckol Polevnsky se la ha pasado diciendo que a ella le suena mejor el PRIMOR, cuando ella dice eso es un autoreflejo del chip que trae. Ella está pensando en el régimen autoritario priista, ese represivo régimen que lo mismo hizo la matanza del 68 que la matanza de los maestros en el 58.

"Ella no entiende que el PRI nació en el poder como partido de estado, como una maquinaria al servicio del poder. MORENA no nació en el poder, es un gran movimiento que llegó al poder y apenas está siendo Partido, no tiene estructuras. Cuando ella dice que prefiere al PRIMOR, está recordando a su maestro: Raúl Salinas. Ese chip autoritario", expresó.

Otro de los maestros de la dirigente de Morena, dijo, es Héctor Díaz Polanco, a quien se refirió como un académico que promueve que la revolución bolivariana del Presidente Nicolás Maduro, se expanda en México.

"Le ha lavado literalmente el cerebro a Yeidckol Polevnsky y a una minoría que controla el aparato burocrático de Morena. Es un académico que junto con nuestra Secretaria General en funciones de Presidenta quieren, desean e impulsan que la revolución bolivariana de Maduro se expanda en México y América Latina.

"El madurismo que profesa esta camarilla está incubado en una mezcolanza de fanatismo marxista, azucarada con los de caña tropical al culto de la personalidad hasta el hartazgo del verticalismo 'democrático' y aderezadas con el estalinismo más dogmático, que confunde y purga hasta el exterminio, con el debate de las ideas", acusó.

La mayoría de quienes votaron por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, continuó, no quieren que México sea como hoy es Venezuela, Cuba o Corea del Norte, quieren construir un nuevo régimen que surja de las profundidades y raíces de la historia.

"Por eso millones de mexicanos apoyamos el Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador, en el cual se pronuncia a favor de un régimen político democrático, incluyente, tolerante, dialogante; garante de las libertades y los derechos humanos y políticos de toda la sociedad -incluidos los maoístas y maduristas como ellos", subrayó.

En Morena, enfatizó, la mayoría quiere libertad, democracia, debate y conciencia crítica, sin embargo, están en alerta amarilla ideológica, por ello, renuncio al cargo de coordinador de asesores de Morena en el Senado.