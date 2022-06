Deja la pandemia de Covid deterioro en salud

Ciudad de México.- Personal de Salud en la CDMX que ha dejado el área Covid-19 ante la disminución de casos, ha detectado que más pacientes llegan con la salud deteriorada y se agravan otros padecimientos distintos a coronavirus.

Trabajadores de Enfermería y Medicina de la Secretaría de Salud local (Sedesa), del IMSS y del ISSSTE coincidieron en que de la mayoría de quienes ingresan por enfermedades diferentes a SARS Cov2 y presentan cuadros graves -principalmente por enfermedades cardiovasculares, intestinales y respiratorias- antes padecieron coronavirus.

PUBLICIDAD

En la época de calor, cuando las infecciones gastrointestinales aumentan, ejemplificó la enfermera Berenice, de la Sedesa, de 10 pacientes que recibió en dos días, ocho llegaron con síntomas peores que el promedio en años anteriores y que las personas que no han enfermado de coronavirus.

"Hay mucho paciente por bacterias ecoli (afectan vías urinarias) acinetobacter (gastrointestinales), ahorita son más bacterias por el calor y están aislados porque llegan peor, los veo más mal que antes de la pandemia. Y casi todos los que se ponen graves se trata de pacientes que tuvieron Covid, nos tenemos que proteger para entrar con ellos casi como en Covid", indicó la enfermera.

"Prefería entrar a Covid que ahorita así como están porque vienen muy ulcerados, algunos ya no tienen cura".

Sin embargo, consideró el doctor Fernando, del ISSSTE, no son las únicas enfermedades que han detectado con mayor gravedad.

Por otros padecimientos, abunda, hay pacientes que agravan en menor tiempo y aunque reciban atención médica ya no pueden salvarse.

"Están más deteriorados después del Covid. O con la diabetes más avanzada con heridas infectadas", indicó.

Gustavo Oláiz, especialista en Salud Pública de la UNAM, explicó que con la pandemia se ha visto afectada la salud y hay casos en que, sin importar si son sintomáticos o asintomáticos, se ha documentado que tienen secuelas que pueden provocar gravedad en otros padecimientos no Covid.

El experto recordó que existe evidencia de que la pandemia no sólo abarca el impacto por contagios, hospitalizados y muertes por el coronavirus, sino que se extiende debido a que durante los momentos más críticos de la emergencia hubo falta de infraestructura hospitalaria y atenciones para otras enfermedades que se dejaron de atender y agravaron.

"El virus está cambiando y está cambiando con mucha intensidad. Es notable, aunque no tengas una infección sintomática, eso no te protege de no tener secuelas", advirtió Oláiz.

Además del impacto en la salud emocional no se ha dimensionado ni atendido de forma necesaria.