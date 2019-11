Deja Frente del Campo diálogo con diputados

Ciudad de México— El Frente Auténtico del Campo (FAC) se levantó de la mesa de negociaciones con la Junta de Coordinación Política para liberar la Cámara de Diputados, luego que los dirigentes esperaron una hora a los legisladores que les darían una respuesta a sus demandas.

"Ni a los Presidentes de la República les he esperado tanto tiempo, menos a una comisión de diputados", declaró Álvaro López, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), al dejar el hotel que ha servido de sede alterna.

Cuando el coordinador de Morena, Mario Delgado, lo invitó a ir a la reunión, el manifestante le respondió que no.

"Vente, profe", le dijo el líder de la bancada tras dar una conferencia de prensa.

"No diputado, los esperamos en el campamento, nunca he sido gato de nadie", respondió López al reprochar que nadie los atendió.

El líder de la UNTA manifestó que no están de acuerdo con la propuesta de financiamiento que ofrece el Gobierno y que les iban a presentar en la reunión.

El dirigente descartó que los campesinos se retiren del plantón en San Lázaro y anunció que mañana prevén incorporarse a la marcha con motivo del aniversario de la Revolución.

Desde temprana hora, dijo, saldrán de San Lázaro, sin descuidar las puertas tomadas, y se sumarán al contingente.

Sólo con la fuerza pública, advirtió, podrán entrar los diputados a la Cámara.

"Los diputados no pueden entrar la Cámara, está cercada, tenemos la entrada del Metro, la tenemos tomada. Sólo podrán romper el cerco y desalojarnos con la fuerza pública, y a eso estamos dispuestos, a que manden la fuerza pública, no es un reto, pero si esta lucha lo requiere...", manifestó.

Cuestionado sobre si la protesta de UNTA en el festejo de la Revolución no haría hacer enojar al Presidente de la República, López respondió que los campesinos tienen derecho a celebrar porque pusieron un millón de muertos y la 4T a nadie.

"Que le den una valemadrina (al Presidente) para que siga igual", expresó.

Indicó que su propuesta sigue siendo la asignación de recursos para infraestructura y para dar valor a la producción del campo.

El líder consideró que el esquema de financiamiento que propone el Gobierno para la agricultura no es viable por las altas tasas de interés que se les podría cobrar a los agricultores.