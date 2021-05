Deja Bours a MC y va con Gándara

Tomada de Twitter / El ahora excandidato (de blanco) durante un mitin en Nogales, Sonora

Ciudad de México– A 21 días de las elecciones, Ricardo Bours Castelo, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora, declinó en favor del priista Ernesto Gándara Camou, abanderado de la Alianza Va Por México (PRI-PAN-PRD).

Bours tomó la decisión sin consultar a los dirigentes de MC, y ahora enfrentarán al candidato de Morena y exsecretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo.

“En estos momentos tan críticos y tan apremiantes para Sonora y para México, más que un proyecto político lo que hace falta es un proyecto de unidad verdadera y genuina”, dijo Bours en una carta pública difundida ayer.

Aseguró que declinó a MC luego del asesinato del pasado jueves de su amigo y candidato a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta. “Su asesinato me estremeció... No hay paz por la incapacidad y la incompetencia de los gobiernos, pero también porque como sociedad no nos hemos unido”.

Tras el anuncio de Bours, la dirigencia de MC dijo no estar de acuerdo. “La decisión de Ricardo Bours de apoyar la candidatura de otro candidato, es una decisión personal que no compartimos”, dijo el partido en un comunicado.

“Nada nuevo. Anuncian unión los que jamás estuvieron separados. Los intereses de siempre que buscan permanecer. @r_rbc y @EGandaraC demuestran que quieren continuar con el Sonora de unos cuantos. Pero dos malas propuestas no hacen una buena en ningún lado”, criticó anoche Durazo en sus redes sociales.

“El voto útil para Sonora y para el país es la coalición #VaPorMéxico. México nos necesita a todos”, celebró ayer el líder nacional del PAN, Marko Cortés.