Deja Alfonso Romo Oficina de Presidencia

Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador y el coordinador

C. Guerrero / V. Gascón / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Alfonso Romo dejará la jefatura de la Oficina de la Presidencia tras estar dos años en el cargo, pero seguirá siendo su principal enlace con el sector privado.

“Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público sólo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría dos años y se cumplió el plazo”, tuiteó López Obrador.

El mandatario federal dijo que Romo es un hombre honesto y comprometido con las causas justas.

“Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo”, expresó.

El presidente agregó que nunca olvidará que Romo fue el primero de los empresarios en sumarse a la Cuarta Transformación.

“Nunca olvidaré que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación”, finalizó.

Desacuerdos

Según los funcionarios consultados, los desacuerdos del mandatario federal con el sector privado sobre la estrategia en materia económica durante la pandemia habían generado un rompimiento que llevó a Romo a buscar su salida y dejar la Oficina de la Presidencia.

Las fuentes refirieron que López Obrador había aceptado la renuncia de Romo, pero le pidió esperar para dejar el cargo, de manera formal, hasta diciembre de este año.

Romo no sólo se desempeñaba como Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, sino que, a través de un decreto presidencial, había sido nombrado coordinador del Gabinete Económico en enero de este año.

Considerado como un enlace clave con el sector empresarial y con una posición moderada al interior del Gabinete, el empresario tuvo algunos roces con funcionarios federales como los exsecretarios de Hacienda, Carlos Urzúa, y de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo.

Además, también ha expresado públicamente posturas encontradas con el propio presidente, como ocurrió apenas el pasado 19 de noviembre cuando defendió el uso del glifosato como herbicida y de las semillas transgénicas, luego de que el mandatario federal ordenó prohibir su uso en los cultivos vinculados con el sector público.

Fue el freno a muchas ocurrencias: IP

El sector privado señaló que echarán de menos a Romo, ya que fue un interlocutor abierto que frenó ocurrencias del Gobierno.

“Reconozco la gestión de Alfonso Romo como Jefe de la Oficina de @lopezobrador_. En circunstancias complejas fungió como traductor, interlocutor y factor de distensión.

“Lo más valioso de su paso por el Gobierno fue el freno a muchas ocurrencias y la contención de los radicales”, subrayó Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Twitter.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseveró que con Romo siempre se pudo tener un diálogo sincero.

“Alfonso Romo fue una pieza valiosa de la Administración del Gobierno y un interlocutor abierto con el que siempre se pudo entablar un diálogo sincero. Seguramente seguirá trabajando por el bien de México en sus próximas responsabilidades. Lo echaremos de menos”, dijo en la misma red social.

Finalmente, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) expresó su reconocimiento a Romo al ayudar a los empresarios en lo que le fue posible.

“A Alfonso Romo, hasta hoy Jefe de la Oficina de la Presidencia, le expresamos nuestro reconocimiento por su trabajo durante los 2 años en que cumplió esa importantísima función. Sirvió a su amigo el presidente @lopezobrador_ y ayudó al empresariado en lo que le fue posible”, dijo en Twitter.