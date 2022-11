Definirán militares pago a Grupo México por Tren Maya

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ingenieros militares definirán cuánto se le debe pagar a Grupo México, que demandó al Gobierno por quitarle contratos del Tren Maya.

"Aprovecho para informar a todos, que ya se resolvió lo de ese tramo, desde luego se tuvo que suspender el contrato y estamos llegando a un acuerdo con la empresa que tenía la obra de Tulum a Cancún, que son 120 kilómetros", dijo.

En conferencia, el mandatario federal aseguró que ya se está buscando un acuerdo y que serán ingenieros militares los que definan cuánto se va a pagar a la constructora de Germán Larrea.

"Ya se está buscando un acuerdo, es un asunto de finiquito, que ellos tienen sus cuentas y nosotros tenemos otros datos (...) Ellos tienen sus argumentos, nosotros tenemos los nuestros y ya se aceptó el que haya una tercería, que los ingenieros militares definan cuánto es lo que se les debe de pagar por lo que hicieron, el dictamen".

- ¿Ya no hay conflicto legal?

"No, no, si hay una denuncia, porque no sé qué sucedió, nos habían mandado a decir, porque yo les pedí que se llegar a un acuerdo, me respondieron de que no me preocupara, que aceptaban la propuesta que les hacíamos de que los ingenieros militares elaboraron un dictamen y de repente me entero por el pasquín del Reforma que ya nos había demandado Grupo México".

"Entonces ahora le pregunté al secretario de Gobernación, porque él fue el que me dijo que no había ningún problema, que aceptaban le digo: pues no es como te dijeron. Y ya volví a hablar, y no, que si aceptan el acuerdo", comentó.

Ante el cambio de trazo y condiciones originales de construcción del Tramo 5 del Tren Maya, Grupo México, la empresa que ganó el contrato para la obra, decidió terminar el contrato de forma anticipada.

El pasado 21 de noviembre, el tabasqueño Ayer, acusó que el consorcio encabezado por Grupo México, incumplió con los trabajos, versión que fue rechazada por la compañía.

A pesar de que el Presidente reconoció que se modificó la obra, cuestionó que la empresa haya demandado por terminación anticipada y por el finiquito con el que Fonatur pretendía terminar la relación con Grupo México.

Desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo señaló que el 70 por ciento del Tramo 5 Sur, que va de Cancún a Tulum, será elevado.

"En ese tramo, el 70 % es una plataforma, una especie de viaducto, precisamente para no afectar ningún cenote, ningún río subterráneo, el tren va arriba, desde el principio lo planteamos pero nos detuvieron".

- ¿Todo el tramo va a ser aéreo?

"Sí, 70 por ciento es una plataforma, un viaducto de concreto para librar todos los ríos subterráneos, cenotes, solo el 30 por ciento va a construirse o se está construyendo a ras de tierra, con terraplén, para que la gente lo sepa, que no se afecta en nada ríos subterráneos y cenotes".

Los dejan fuera

- Contratan a Grupo México y Acciona Infraestructuras para el Tramo 5 Sur.

- El Gobierno cambia el trazo y pide terminarlo en julio 2023.

- Fonatur termina el contrato y lo cede a Sedena.

- El consorcio presenta dos demandas por terminación anticipada y para impugnar el finiquito.