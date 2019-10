Definen terna para presidencia de CNDH

Ciudad de México— José de Jesús Orozco, Arturo Peimbert y María del Rosario Piedra Ibarra conforman la terna de candidatos a dirigir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que será presentada al Pleno del Senado para elegir al próximo Ombudsperson nacional.

Luego de largas negociaciones, en las que legisladores acusaron simulación y que los candidatos no son los idóneos, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado aprobaron el dictamen que establece la terna.

La elección del nuevo titular de la CNDH, para el periodo 2019-2024, se hará por dos terceras partes de los senadores que se encuentren en el Pleno al momento de su votación.

El senador Emilio Álvarez Icaza no acompañó el dictamen y criticó que las comisiones unidas no hicieron público el criterio utilizado para la elección de la terna, sino que fue una propuesta trabajada en la Junta de Coordinación Política.

El legislador sin partido mencionó que organizaciones de la sociedad civil hicieron una valoración de los candidatos que señala que nueve aspirantes no cumplían los requisitos de idoneidad, entre ellos Arturo Peimbert y María del Rosario Piedra Ibarra.

Tras dos horas y media de discusión, el dictamen fue aprobado por 7 votos a favor y 4 en contra en la Comisión de Derechos Humanos y 14 a favor y 1 abstención en la de Justicia.

José de Jesús Orozco fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Arturo Peimbert fue el titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), y María del Rosario Piedra Ibarra es activista e hija de la fundadora del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra.

De manera extraordinaria y ante la reticencia de algunos legisladores, una representante del colectivo #CNDHAutónoma tuvo la oportunidad de hablar antes de la votación.

Itzel Checa reprochó a los senadores que hizo falta oírles fundamentar por qué los candidatos propuestos eran los mejores de los 56 que comparecieron ante ellos, pues varios de los legisladores no estuvieron durante las entrevistas a los aspirantes.

"Hace falta escuchar cuáles fueron las motivaciones de esta terna, cuáles fueron los méritos sobresalientes de estos tres sobre los demás", reclamó.

"Nos genera mucha desconfianza ciudadana sobre la legitimidad de este proceso, no podríamos afirmar que fue transparente".