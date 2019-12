Definen bases para compra de medicinas

Ciudad de México— La Secretaría de Hacienda adjudicará 80 por ciento de los medicamentos que comprarán las instituciones de salud en 2020 a un solo licitante y éste será el que oferte el mayor porcentaje de descuento con respecto de los precios máximos de referencia.

De acuerdo con la Convocatoria a la licitación pública internacional abierta electrónica número LA-006000993-E4-2019 para la "Contratación consolidada de medicamentos y bienes terapéuticos para el ejercicio fiscal 2020", el otro 20 por ciento se le dará a la farmacéutica que oferte el segundo porcentaje de mayor descuento, siempre y cuando se encuentre en el rango de hasta 5 por ciento con respecto a lo ofertado por el primer lugar.

A partir de la nueva licitación se buscará adquirir 362 moléculas en 2020, lo que implicará un volumen de mil 81 millones de piezas de medicamentos.

Rafael Gual, director General de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), apuntó que a partir de este viernes, cuando se lleve a cabo la junta de aclaraciones del proceso, las empresas interesadas en participar en la licitación llamarán a la Secretaría de Hacienda a modificar dicha repartición, ya que de mantener ese porcentaje hay mayor riesgo de incumplimiento.

"Vemos bien que Hacienda haya considerado a dos proveedores para cada clave de medicamento a licitar, pero ahora pediremos que no se reparta en 80 y 20 por ciento, sino un 60 y 40 por ciento, ya que eso le da seguridad a la institución compradora para que se le pueda surtir", manifestó.

Abundó que si bien algunas claves pueden funcionar con un solo proveedor que abastezca 80 por ciento del total, especialmente en medicamentos que no sean de alta demanda, lo cierto es que difícilmente se encontrará a proveedores capaces de dar 4 de cada 5 piezas cuando estas sean de alto volumen, como es el caso del paracetamol.

Gual alertó que otra de las preocupaciones del sector farmacéutico es que la convocatoria revela que la primera entrega de medicamentos será a partir del 1 de enero de 2020, sólo 13 días después de que se dé a conocer el fallo.

"Habrá pocas empresas que puedan surtir los medicamentos en ese plazo, a menos de que ya tengan el producto fabricado", expuso.

Asimismo, insistió en que los plazos tan cortos impedirán que más empresas puedan participar en la licitación.

Según las bases publicadas, un menor número de claves de medicamentos entrarán en concurso, en comparación con lo que se dio a conocer en la preconvocatoria.

Gual dijo que una serie de áreas terapéuticas que no están consideradas en esta licitación y que no saben cuál será el proceso para concursarlas.