Defienden gobernadores inversiones en energías renovables

Estados como Tamaulipas, Puebla, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Tabasco emprendieron acciones para resguardar la viabilidad del sector, que ya cuenta con instalaciones en marcha y tienen varios proyectos en desarrollo. La presidenta del Cluster de Tamaulipas, Ofelia Garza, indicó que en esa entidad podrían verse afectados al menos 11 parques eólicos en funcionamiento y cuatro que están en construcción. Explicó que los proyectos eólicos que iniciaron en 2020 contemplan un desarrollo durante las próximas dos décadas. "Pero con todos estos cambios en las reglas del juego estamos viendo la manera en la que darle continuidad, ya que toda esta energía renovable nos permite ser competitivos", aseveró. "Tenemos una inversión en desarrollo de mil 200 millones de dólares y dejar esa inversión parada no sería justo". Tamaulipas ha buscado dar respaldo a las empresas que tienen proyectos en la entidad y defender las inversiones mediante recursos legales, pero no descartan el diálogo con las autoridades federales. En el caso de Nuevo León, César Cadena, presidente del Cluster de Energía de la entidad, dijo que conformaron un equipo legal con cinco despachos asociados que dieron asesoría a las empresas para defender los dos proyectos que tiene en desarrollo, con una inversión estimada de 414 millones de dólares. "No quedaban más que los amparos, que se han ganado en buena forma, es una lástima tener que ir a la parte legal, pero no hay un lugar de negociación con las autoridades", señaló. El presidente del Cluster de Oaxaca, Luis Calderón, dijo que ese estado tiene un potencial de desarrollar hasta 5 mil megawatts de energías renovables, principalmente eólicos, los cuales encuentran dificultades para consolidarse.