Defienden fracking CNH y senador de Morena

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el senador morenista Armando Guadiana se pronunciaron a favor de la técnica del fracking para obtener gas en territorio nacional.

En una reunión con la Comisión de Energía del Senado, el comisionado Gaspar Franco expuso que, sin el apoyo de esa herramienta, se corre el riesgo de desaprovechar el 50 por ciento de los recursos de gas que se tienen considerados como potenciales.

"Mi opinión es que es una técnica necesaria para yacimientos no convencionales; si no utilizamos esa técnica, que hoy es la que se conoce como la mejor para hacer ese tipo de explotación, no vamos a poder aprovechar esos recursos no convencionales", dijo.

"Si no hacemos trabajos de fracking en yacimientos no convencionales, las implicaciones son que vamos a seguir teniendo una dependencia muy grande del gas que compramos a Estados Unidos, que ese gas que compramos en EU es seco, no viene con los hidrocarburos que podrían servir para una petroquímica y hacer más trabajo", explicó.

Franco subrayó que el País cuenta con una regulación ambiental sólida que permite garantizar la integridad de los pozos de agua, que pueden resultar afectados como resultado de esta practica de extracción de gas.

El senador de Morena Armando Guadiana, titular de la Comisión de Energía, se pronunció a favor del fracking, contrario a la oposición que ha mostrado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha prometido que dicha técnica de extracción no se utilizará más en el País.

"Yo como profesionista y ciudadano mexicano (pienso que) necesitamos el fracking para poder aumentar también el valor de Pemex, el valor contable de dinero de Pemex", expuso.

Planteó que se debe aprovechar la reserva de gas en el sureste y la cuenca de Burgos.

"Aparte de que va a ir subiendo el precio de gas conforme el declive de los muchos pozos que están en el estado de Texas, va a aumentar el precio; ahorita está barato el gas pero va a aumentar, y, peor aún, no hay peor cosa que la que no existe, la que no podemos obtener en precio, y eso nos va a pasar si no disponemos del gas y del fracking", advirtió.

El comisionado Héctor Moreira ilustró que hace una década México dependía en 10 por ciento del gas importado de EU, cifra que ahora es del 80 por ciento.

Y defienden función de CNH

En medio de los embates del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra los órganos autónomos, a los que ha acusado de onerosos y burocráticos, integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos defendieron las funciones de este organismo y subrayaron que se ha conducido con transparencia.

"La CNH es un ente técnico, nosotros no tenemos por qué meternos ni en la parte política ni en la parte económica", afirmó la comisionada Alma Porres, quien está en funciones de presidenta, en una reunión con senadores de la Comisión de energía.

"Fuimos los primeros servidores públicos que hicimos declaración de intereses a nivel público y prohibición de reuniones con reguladores", aseguró.

Agregó que todas las sesiones de los órganos de gobierno de la CNH se transmiten en vivo por internet y que existe amplia vinculación con la academia y la sociedad civil.

"Las prácticas de transparencia son reconocidas no nada más nacionalmente, sino internacionalmente; nosotros somos reconocidos como las mejores prácticas de transparencia, no nada más en licitaciones, también en la administración de contratos y de las asignaciones en el sector extractivo", precisó.

"Es algo que estamos muy orgullosos, y yo creo que es de las instituciones a nivel nacional que tiene este gran reconocimiento a nivel internacional, y, como vemos, México es primero y Noruega el tercero".

El comisionado Sergio Pimentel destacó la transparencia de este organismo en procesos de licitación.

"De las 14 licitaciones que hemos conducido en la CNH, no ha habido una sola impugnación; no es un timbre que nos gusta autoimponernos, no se trata de venir a hablar acá de lo que creo que creo que hemos hecho bien, que lo ha hecho bien gente muy valiosa de la CNH, servidores públicos comprometidos con este país, eso lo han reconocido otros países".