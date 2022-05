Defienden a UNAM hasta morenistas tras ataque de AMLO

Ciudad de México.— Presionados por los reclamos del ataque del presidente Andrés Manuel López Obrador a la UNAM y a los médicos universitarios, diputados y senadores de Morena buscaron congraciarse con la máxima casa de estudios y revertir así el impacto de la postura presidencial.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, los diferentes grupos parlamentarios condenaron la forma en que el Ejecutivo federal criticó a la UNAM porque los estudiantes de medicina fueron retirados de los hospitales durante la pandemia de Covid-19.

"Hoy ratificamos nuestro aprecio y cariño a todo el personal médico de México que ha dado innumerables batallas por nuestro país y asimismo expresamos nuestro respeto a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México por su contribución al desarrollo nacional", resumió la senadora Mónica Fernández, con tono conciliatorio tras dos horas de reclamos de la oposición.

Nancy de la Sierra, del Grupo Plural, dijo que no hubo razón ni fundamento alguno para las "atroces" afirmaciones del presidente contra la UNAM, aunque fuera para justificar la contratación de los 500 médicos cubanos.

"Lamentablemente, las y los michoacanos no fueron el único objeto de desprecio de las mañaneras de esta semana, las y los médicos de la UNAM también fueron acusados de quedarse en sus casas durante la pandemia, como si hubieran desasistido de la crisis sanitaria que pensábamos en aquellos momentos", cuestionó.

"¿Qué hacían entonces los 15 mil médicos residentes de esta Universidad que estuvieron en la primera línea del combate contra el Covid-19? ¿Qué hacían los pasantes en áreas rurales que se quedaban a trabajar ahí durante la pandemia afrontando gravísimas carencias?".

Afirmó que no permitirán que el sacrificio de las y los médicos mexicanos sea invisibilizado por un Gobierno que protege a criminales antes que a ellos.

El diputado del PRI Eduardo Zarzosa señaló que si hay médicos que no quieren ir a zonas alejadas se debe a la inseguridad del país.

"Si a lo mejor algunos médicos no pueden ir a atender a las zonas más lejanas a las y los ciudadanos es por una y simple y sencilla razón: porque no hay seguridad, porque este Gobierno ha dejado a un lado la seguridad de las y los mexicanos; y por supuesto, ha dejado a un lado la seguridad de los médicos", sostuvo.

Indicó que el problema no es que vengan médicos cubanos, sino saber si ya les avisaron que van a una "zona de guerra".

La senadora del PAN Kenia López cuestionó por qué el presidente López Obrador tiene un enojo sistemático contra quien estudia, con quien piensa y con quien se quiere superar.

"Es lamentable cómo arremete en contra de la UNAM, es lamentable cómo no reconoce que sólo en este año, matriculados hay más de 360 mil alumnos, es lamentable que el presidente de la República no reconozca nuestra máxima casa de estudios, no reconozca que hemos tenido desde la UNAM tres premios Nobel", dijo.

"¿Por qué el presidente no quiere la UNAM? ¿Por qué el presidente no quiere al ITAM? ¿Por qué el presidente no quiere a los doctores mexicanos? ¿Por qué el presidente sí quiere a los delincuentes? ¿Por qué sí quiere a los narcotraficantes? Pues claramente porque tiene un pacto con ellos, por eso van a perder las elecciones".

Para salir al paso de los reclamos, la diputada de Morena Yeidckol Polevnsky aseguró que sí creen en la UNAM y la defienden, y que fueron los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón los que no lo hicieron.

Sin poder explicar las críticas de López Obrador contra la máxima casa de estudios, la ex dirigente de Morena salió a la defensa de los médicos cubanos que serán contratados para cubrir el déficit de especialistas.

"¿Y por qué tenemos un déficit de especialistas? Pues porque los gobiernos del PAN nunca invirtieron, porque no permitieron que se prepararan. La contratación de 500 médicos cubanos se debe a ese déficit, que es de más de 200 mil médicos en nuestro país", aseveró.