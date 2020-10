Defiende Zaldívar función política de consulta

Especial / Agencia Reforma / Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia

Ciudad de México— Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, afirmó hoy que sí es posible realizar la consulta popular para enjuiciar a cinco expresidentes de la República, pero sin que el resultado de dicho ejercicio sea obligatorio para las fiscalías o los poderes judiciales.

Al rechazar el proyecto de su colega Luis María Aguilar, que declara inconstitucional la materia de la solicitud de consulta que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, Zaldívar sostuvo que la Corte tiene una oportunidad histórica de abrir la puerta a la participación de ciudadanos cuyas voces usualmente son excluidas del debate público.

"Esperaría que hoy la Corte no desaproveche la oportunidad de asumir con responsabilidad histórica su rol de protección de los derechos humanos de participación política, no nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a los ciudadanos participar en las grandes decisiones nacionales", dijo Zaldívar.

Insistió en que la función de la Corte en este caso es de naturaleza política, no jurisdiccional, por lo que debe maximizar el acceso a la consulta.

Rechazó además que la materia de la consulta sea la restricción de derechos humanos, lo que prohibe la Constitución, sino que se refiere al diseño de la política penal del Estado Mexicano.

Zaldívar admitió, en un discurso de casi media hora, que el resultado de la consulta no podría ser obligatorio para las autoridades de procuración y administración de justicia, incluso si participa el 40 por ciento del padrón, ya que los procesos penales están sujetos a sus propias reglas Constitucionales.

Pero aun así, insistió en que la Corte tiene la oportunidad de acercar la política criminal a la sociedad y generar insumos que permitan a los órganos legislativos crear una política más cercana a las preocupaciones e intereses de la ciudadanía.

"No podemos cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un riesgo catastrófico de populismo penal", dijo el Ministro quien incluso trajo a colación el caso de la investigación de la Guardería ABC.

También, dijo que la consulta no presenta a nadie como culpable y por tanto no viola la presunción de inocencia ni estigmatiza a los ex Presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.

"No habrá efecto corruptor sobre los procesos", afirmó Zaldívar quien fue el creador de ese término durante los debates de la Corte por la exposición mediática de la presunta secuestradora francesa Florence Cassez, quien por dicha exposición eventualmente fue liberada.

Dijo que no se puede prejuzgar que la presión de la opinión publica contaminará el desempeño de jueces y fiscales, y que esto es presuponer que dichos funcionarios carecen de profesionalismo para su labor.

También, dijo que no se viola el derecho de trato igualitario a los expresidentes, porque se trata de figuras que son sujetos de interés para la deliberación pública.

"No advierto ningún impacto constitucional previsible de la consulta", agregó.

Zaldívar fue el primer Ministro en hablar sobre el tema. Si una mayoría de seis rechaza el proyecto de Aguilar, la Corte tendría que discutir si deja tal cual la pregunta que planteó López Obrador, o si la reformula para ajustarla a la Constitución.