Defiende Tren Maya ¡Gobernador panista!

Mérida, México.- a pesar de que dirigentes nacionales, legisladores y hasta aspirantes presidenciales del PAN han criticado la construcción del Tren Maya, el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, defendió y elogió el proyecto.

Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conmemoración de la muerte de Felipe Carrillo Puerto, el Gobernador afirmó que es una obra importante que traerá beneficios al Estado.

"Señor Presidente, aquí en Yucatán apoyamos, valoramos y reconocemos la trascendencia de una obra tan importante como es el Tren Maya. Aquí, en Yucatán, estamos seguros de que es una obra que nos traerá beneficios", dijo.

"Además de ser una obra con muchos beneficios, la verdad es que está muy bonito, yo se los recomiendo".

Ante cientos de pobladores, en la plaza central del municipio yucateco, el Mandatario local panista incluso invitó a la población a subirse al tren, que ha sido motivo de litigios y abiertamente cuestionado por su impacto ambiental en la región del sureste.

"Apenas puedan, es un tren de primera y la verdad es que, Presidente, es una obra que durante muchos años se había anhelado", abundó Vila.

Como lo hizo en la conferencia mañanera en Mérida, el panista destacó que su Administración ha trabajado en equipo con el Gobierno de López Obrador para realizar obras importantes.

"Yo quiero agradecer al Presidente, que siempre ha tomado en cuenta a Yucatán, nosotros hemos sabido hacer equipo, hemos sabido trabajar en equipo porque aquí en Yucatán creemos y sabemos que, si trabajamos en equipo y trabajamos coordinados, tenemos mucho mejores posibilidades de sacar adelante a nuestra gente", abundó.

"No nos vamos a detener aquí, pues como muchos ustedes saben, juntas y juntos estamos trabajando en otros proyectos estratégicos que van a sentar las bases del Yucatán de futuro, pues como nunca antes se había visto el sureste ya no es una sombra del norte de México".

Gracias al trabajo coordinado, añadió Vila, Yucatán ya no solamente es un destino turístico, sino también un estado con desarrollo económico, seguridad, más empleos y mejores condiciones de vida para sus habitantes.

"La fórmula de trabajo que hemos emprendido en Yucatán, de trabajar, de manera coordinada, de hacer a un lado colores, de hacer a un lado partidos, está dando resultados", enfatizó.

"Este trabajo en equipo es lo que está permitiendo que Yucatán viva un momento histórico en muchos sectores, pero sobre todo sin olvidar la visión que nos heredó Carrillo Puerto: que es crecer de abajo hacia arriba".

No se trata de pelearnos

Desde tierras panistas, luego que el Gobernador resaltó la importancia del trabajo en equipo, el Presidente llamó a no pelearse ni ver sólo por "banderías partidistas".

"Por eso es lo que dice Mauricio Vila, es cierto cierto, no se trata de pelearnos, aquí no podemos estar con banderías partidistas", expresó durante la ceremonia.

"Aquí lo que tenemos es gobernar para todos, en beneficio siempre del pueblo, siempre".

Previo al discurso de López Obrador, el Mandatario panista dijo que la fórmula de trabajo de su Administración con la 4T es trabajar de manera coordinada y hacer a un lado colores y partidos.

"Está dando resultados", dijo Vila luego que apenas el martes se reunió en Mérida con la precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

En su oportunidad, López Obrador también ponderó el trabajo conjunto en beneficio del pueblo, por encima de partidos políticos.

"¿Qué es Partido? Analicemos la palabra, partido es una parte nada más, gobierno es todo, es la democracia. Demos, pueblo, kratos poder, es el poder del pueblo", planteó.

"Ese es el gobierno democrático, por eso trabajamos juntos y y lo vamos a seguir haciendo en obras para el desarrollo de Yucatán. Hoy en la mañana hablábamos de inversiones muy importantes que nunca se habían llevado a cabo en Yucatán".

Lo más importante, agregó, son los programas de bienestar que van a continuar en beneficio de la gente.

"No me queda más que también agradecer y lo hago de manera muy sincera, al presidente municipal, porque él me invitó", dijo en alusión al Alcalde expriista Roger Aguilar.

"Quedamos de que hoy es el día de la unidad, hoy es el día dedicado a la lucha social, dedicado a Felipe Carrillo Puerto. ¡Y que viva Motul!", expresó.