Defiende Sheinbaum a 'chapulines' en Morena

Tijuana.— En Tijuana, Baja California, donde hizo campaña a su gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum hoy apoyó la llegada de "chapulines" de otros partidos a Morena.

Justificó sus dichos al recordar que eso pasó en 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la elección, todo esto mientras en el auditorio los asistentes gritaban "¡Fuera chapulines!".

"A ver, no, les voy a decir una cosa, en el 2018, cuando estaba en campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé si ustedes se acuerdan, hubo un proceso de incluir a mucha gente que no estaba en el movimiento y que se fue incorporando. Mucha gente que venía del PAN, gente que venía de otros partidos políticos y entonces Pedro Miguel (integrante del Instituto de Formación Política de Morena) dijo una frase de Heberto Castillo, y es: 'no importa de dónde venimos sino a dónde vamos'", indicó.

"Y eso significa nuestro movimiento, por supuesto, que defendiendo las causas de dónde venimos. No se nos debe olvidar eso, nuestros principios, pero todo aquel que esté de acuerdo con esos principios debe ser bienvenido porque nosotros somos un movimiento plural, amplio. No nos hagamos chiquitos, siempre hagámonos grandes y siempre pensemos en el pueblo de México", añadió.

Acompañada por la gobernadora Marina del Pilar, la jefa de Gobierno dio una conferencia titulada "Políticas exitosas de Gobierno", donde presumió desde la compra de trolebuses, el reparto de becas escolares, la construcción de obras en Chapultepec o el costo de la Red de Transporte Público, así como el recuerdo de que ella coordinó la construcción del segundo piso del Periférico cuando López Obrador era jefe de Gobierno.

"Ustedes se preguntarán '¿Cómo le hizo la jefa de gobierno? ¿Y de dónde salen tantos recursos?' Pues si se acaba la corrupción y se acaban los privilegios. A ver, dicen que yo soy científica y que invento fórmulas, no, pues la fórmula más importante la inventó el presidente Andrés Manuel López Obrador: se llama austeridad republicana", indicó.

Tras el comercial de su Gobiero, concluyó con el mensaje de que las mujeres pueden ser lo que se propongan, incluso presidentas.

"Pueden ser bomberas, boxeadoras, policías, presidentas municipales, diputadas, gobernadores y presidentas de la República", dijo a quienes le gritaron "¡Presidenta! ¡Presidenta!".

"Claudia es la abanderada de la transformación que está marcando un antes y un después en la historia de la Ciudad de México y de nuestro país y tenemos la seguridad de que la mejor parte de esta historia está por escribirse muy pronto", afirmó la gobernadora de Morena sobre la aspirante a la candidatura presidencial por ese partido en 2024.

Las dos gobernadoras firmaron un convenio sobre movilidad y gobierno digital.