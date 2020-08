Defiende SEP regreso a clases a distancia

Ciudad de México— Ante inquietudes por el inicio del ciclo escolar a distancia, el Secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, defendió la decisión de dar clases a través de programas televisivos a partir de mañana.

"Mientras hay países que cancelaron el ciclo escolar, mientras hay países que dicen 'nos vemos el año que entra', mientras hay países que dicen 'todos aprobados y se cierra el aprendizaje', México dice 'no'. Continuamos con el aprendizaje en las condiciones en las que estamos, haciendo el mayor y mejor esfuerzo posible", dijo en conferencia de prensa.

"Y yo creo que en México todos estamos haciendo nuestro mayor y mejor esfuerzo, y siento que esto, sin duda, se va a reconocer en el futuro como una etapa que lejos de hacerle daño a la educación, nos unió alrededor de ella y pudimos salir adelante gracias al esfuerzo colectivo".

Moctezuma consideró que quienes critican la decisión son voces de los extremos que son parte de vivir en un país libre.

La víspera del inicio a distancia del ciclo escolar, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a los tutores cuatro recomendaciones para tomar las clases: establecer rutinas, tener un espacio fijo, dar acompañamiento y mantener contacto con los maestros.

"Es muy importante que a partir de mañana diseñen para sus hijas, para sus hijos, un horario, un horario formal, que respeten, y seguirlo con toda seriedad, como si realmente estuvieran en la escuela", planteó en el primer punto.

"Acompañar a las niñas y niños en sus estudios es algo muy importante, y si no saben la materia, no importa, no se trata de sustituir a los maestros, se trata de darles cariño, de estar con ellos".

Esteban Moctezuma agregó que al final de la pandemia por Covid-19 habrá tres semanas de horarios mixtos para regularizar los estudios.

En estas tres semanas, primero se evaluará alumno por alumno su nivel de aprendizaje durante la educación a distancia.

Después, los grupos se dividirán, de manera que la mitad del salón irá a clases lunes y miércoles, y la otra mida martes y jueves, para que los viernes acudan aquellos alumnos a los que les faltó reforzar los conocimientos.