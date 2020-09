Defiende senadora a Ebrard tras dichos de Muñoz Ledo

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La senadora por Morena Malú Mícher aseguró que 'metería las manos al fuego' por el Canciller Marcelo Ebrard, luego que su correligionario Porfirio Muñoz Ledo advirtió que de llegar a la presidencia de ese partido no tendría reparo en auditarlo.

En entrevista, dijo que tanto Ebrard como el candidato a la presidencia del partido, Mario Delgado, son unos patriotas, por lo que demando a Muñoz Ledo que si tiene pruebas de sus dichos, realice una denuncia formal.

"Si él está en esa situación que solicite que haya una denuncia y que siga el proceso que tenga que seguir; yo sí meto las manos al fuego por Marcelo Ebrard, yo sí las meto", reiteró.

Reforma publicó este domingo que a decir de Muñoz Ledo, Delgado y Ebrard están aterrados de que él dirija a Morena, porque está dispuesto a auditarlos. Además, dijo que si busca presidir al partido no es por dinero ni por poder político sino para "parar malandrines".

La legisladora aseguró que no cree en las afirmaciones del diputado federal, porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador no podría tener a su lado a una persona corrupta.

Micher dijo que desde la izquierda vio trabajar al hoy Canciller a favor de las mujeres, los estudiantes, la seguridad, el presupuesto con perspectiva de género e incluso por la interrupción legal del embarazo.

Ahora como Canciller, agregó, tuvo un desempeño de primera, salvaguardando las fronteras y trabajando por una buena relación entre México y Estados Unidos.

"Yo creo que el presidente no podría tener a su lado a una persona corrupta y más a una persona con estos niveles de lealtad y de trabajo, es de las personasmás cercanas al presidente, y creo que no podría ser así si tuviera esos requisitos, esos calificativos", sostuvo la legisladora Malú Mícher.

La senadora cuestionó que el diputado federal haga esas declaraciones en una coyuntura en la que está en juego la presidencia de Morena.

"Qué curioso que no lo hizo en los años anteriores, que no lo hizo cuando Marcelo estuvo defendiéndose de todas las acusaciones que se hicieron desde el Gobierno de la Ciudad de México, ¿por qué no lo hizo antes?, ¿por qué lo hace ahora? Eso huele mal", indicó.

Sobre el coordinador de los diputados de Morena y candidato a la presidencia del partido, Mario Delgado, afirmó que junto con Ebrard es un patriota y descartó que ambos trabajen juntos a favor de aspiraciones políticas.

"No es una estrategia conjunta, uno quiere ser presidente de Morena y el otro quiere trabajar y seguir trabajando como un patriota, como lo es Marcelo, los dos son unos patriotas, uno es diputado y el otro es Canciller, cada quien lleva su proceso", sostuvo.

Micher consideró que Morena y sus dirigentes deben arropar al Presidente para logar que la cuarta transformación se consolide, por lo que llamó a las y los candidatos a la dirigencia del partido a no apostarle a la ruptura.

La senadora dijo que lo que Morena requiera es un liderazgo que una, que construya y que se comunique con la gente, porque los adversarios no están adentro del partido sino afuera de éste.

"No se puede apostar por una ruptura, eso es ridículo, eso solamente daña al Gobierno, al movimiento, al Presidente y a su militancia, a quienes no estamos afiliados, pero hemos defendido y hemos apoyado a López Obrador en los últimos 25 años", dijo.

La legisladora criticó que Muñoz Ledo busque ser presidente de Morena y que hasta ahora no se le haya visto visitando los estados para escuchar a la militancia.

Agregó que acompañará a Delgado en su carrera por la presidencia de Morena y que seguirá apoyando el trabajo del Canciller Ebrard.