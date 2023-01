Defiende Monreal a UNAM ante plagio de tesis

Ciudad de México.— El senador Ricardo Monreal salió en defensa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) luego que en el espinoso asunto del plagio en que incurrió la Ministra Yasmín Esquivel se lavó las manos y rescindió el contrato laboral que tenía con la académica Martha Rodríguez Ortiz, asesora de la tesis plagiada en la FES Aragón.

"Yo soy maestro de la UNAM y obviamente lo que a mí me interesa es que se aclare", dijo.

"Me entristecen hechos como este, pero siempre busco la verdad y yo me siento muy orgulloso de pertenecer a la UNAM, de ser maestro de la UNAM y de ser un egresado de la UNAM".

El coordinador de la bancada de Morena afirmó que la UNAM está por encima de este tipo de circunstancias que, a su juicio, suceden de forma esporádica.

"Espero que se aclare todo, porque la declaratoria o la declaración firmada por escrito de la autora de la tesis me deja mucho qué pensar", sostuvo.

Mencionó que había leído que la asesora confesó por escrito que el capítulo o la tesis fue presentado primero por la Ministra y después ella se lo mostró a los alumnos de su Seminario, y que el primer borrador era de la Ministra.

"Finalmente, yo no soy juez, no soy Ministerio Público y no soy Torquemada. Vamos a esperar que los procedimientos administrativos y jurisdiccionales se lleven a cabo porque no me gusta hacer leña del árbol caído ni sumarme a priori a juicios de linchamiento de nadie contra nadie", concluyó.