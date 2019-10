Defiende Magistrado ingresos cuadruplicados

Ciudad de México— El Magistrado electoral José Luis Vargas Valdez afirmó que su estilo de vida corresponde a la capacidad de sus ingresos y los de su esposa Mónica Bauer-Mengelberg.

"Mis egresos perfectamente corresponden a mis ingresos, a mi patrimonio y al de mi familia. Soy un hombre que cuenta con el soporte de una mujer trabajadora, independiente y exitosa; con quien estoy casado por régimen de separación de bienes y quien no es mi dependiente económica", afirmó.

"Nuestro estilo de vida y nivel de gasto corresponde al patrimonio que ambos hemos logrado con mucho esfuerzo y años de trabajo".

Detalló que su cónyugue, la empresaria Mónica Bauer-Mengelberg, quien tiene un puesto directivo en PepsiCo, es dueña de algunas propiedades de las que se deslindó.

Reforma publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga el incremento patrimonial del Magistrado a lo largo de los últimos cinco años, así como depósitos presuntamente irregulares.





Acusa complot y salpica a colega

Vargas apuntó que es objeto de un ataque de un "grupo económico y político de ultra-derecha" que busca ensuciar su reputación, desprestigiar al Tribunal Electoral y desestabilizar al actual Gobierno.

Incluyó en ese grupo a su correligionario, el Magistrado Reyes Rodríguez, al ex senador panista Roberto Gil y al empresario Claudio X. González.

"De dicho grupo de interés, que tiene como meta recuperar espacios de poder que han ido perdiendo a lo largo de los años, forma parte el magistrado de la Sala Superior Reyes Rodríguez Mondragón y el exsecretario particular del presidente Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, entre otros exfuncionarios durante ese sexenio", arguyó.

Aseguró que el magistrado Rodríguez Mondragón pretendió orquestar una estrategia internacional, con el apoyo de instituciones académicas y económicas, para "desestabilizar" al Gobierno e impedir sus triunfos electorales en los comicios de 2021 y 2024.

"Prueba de esos vínculos, y la razón de la furia con la que Rodríguez Mondragón encabeza esfuerzos contra mi persona, es que en septiembre de este año la Comisión de Administración le negó la realización de un Seminario sobre América Latina en Heidelberg, Alemania, al que invitaba a personalidades VIP como Claudio X. González, Roberto Gil y consejeros del INE como Benito Nacif, y que poco beneficio traería al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esa inversión por más de 1 millón de pesos.

"Gracias a la vinculación internacional que tiene el TEPJF, nos enteramos que dicho evento era para planear una estrategia desde diversas instituciones públicas, la academia y el poder económico de algunos, para desestabilizar al actual poder político en turno en distintas arenas, y afectar sus aspiraciones a posibles triunfos en las elecciones federales de 2021 y 2024. Al TEPJF no le corresponde apoyar o minar a ninguna fuerza política", refirió.

Vargas adelantó que ejercerá acciones legales para defenderse de lo que consideró calumnias.

"Condeno categóricamente al periódico Reforma por calumniarme y poner en peligro la privacidad, seguridad e integridad de mi familia y de un servidor", concluyó.