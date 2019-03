Defiende López Obrador invitación a 4 para refinería

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la invitación restringida que se hizo a cuatro empresas extranjeras a la licitación para la refinería de Dos Bocas, al asegurar que son las mejores del mundo y que tienen amplia experiencia.

Este martes, Reforma publicó que Technip, KBR, Bechtel, y Worley Parsons, las firmas invitadas por la Secretaría de Energía, tienen en común un gran prestigio técnico y expedientes de grave corrupción en distintos países.

"Son las mejores del mundo las cuatro que se seleccionaron y que fue a partir de un estudio, de una investigación, esas cuatro han construido en promedio 150 refinerías cada una, son las que más experiencia tienen en la construcción de refinerías", sostuvo.

El Mandatario dijo que se hizo esa selección porque no se quiere que en una obra tan importante como la refinería en Tabasco las empresas no tengan capacidad profesional y económica, y, sobre todo, que no sean empresas con "dimensión ética".

"No queremos casos como los de Odebrecht, no queremos casos de obras que están inconclusas por empresas que no han cumplido", advirtió.

En su conferencia en Palacio Nacional, López Obrador comentó que hay muchas posibilidades de que en esa misma refinería trabajen empresas nacionales, pero con la dirección de la obra a cargo de las empresas invitadas.

"Se trata de hacer esta refinería en tres años, es una refinería grande con una inversión de alrededor de 8 mil millones de dólares, entonces tenemos que actuar con responsabilidad", sostuvo.

De nueva cuenta, el Presidente cuestionó que en el pasado se entregaban contratos a empresas con domicilio fiscal en una casa abandonada y sin experiencia.

"Por eso proliferaron tantos proveedores que no tenían ni siquiera especialidad o empresarios de la construcción que lo que tenían eran agarraderas, influencias, y recibían obras sin capacidad, por eso también el tiradero de obras que hay en el País, inconclusas".