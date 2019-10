Defiende López Obrador capacidad del Gobierno para enfrentar al crimen

Ciudad de México— El presidente López Obrador defendió la capacidad del Gobierno federal para enfrentar al crimen organizado, luego del operativo fallido en Culiacán que permitió la liberación de Ovidio Guzmán.

"Estamos trabajando y no sólo es uso de la fuerza, es inteligencia más que la fuerza, ya no existe el Cisen, que perdía mucho tiempo y recursos, más de 3 mil elementos espiando a opositores", dijo en conferencia mañanera.

"Ya hay una actitud distinta, es un centro de inteligencia, no de espionaje y se tiene información de todo lo relacionado con la llamada delincuencia organizada, eso es un avance, para saber que pueden llevar a cabo en contra de los ciudadanos y actuar a tiempo, además ya se dijo ayer, el Estado mexicano tiene posibilidad de enfrentar cualquier situación contraria a la sociedad, a los ciudadanos, hay forma de garantizar la paz".

El mandatario aseguró que se buscará resolver los problemas sin violencia y sin violar los derechos humanos.

"Imagínense lo que es el Estado mexicano, todos los instrumentos que tiene, no solo las Fuerzas Armadas () por muy importante que sea un grupo delictivo pues no es posible enfrentar al Estado porque no es, repito, solo las Fuerzas Armadas, el Gobierno maneja 6 billones de pesos de presupuesto anual", sostuvo.

"Que se use de manera regulada la fuerza, que sea en legitima defensa, que no haya ese afán autoritario fascistoide que prevalecía, de querer arrasar, exterminar, de querer acabar con el contrario, sino que cuidemos la vida de todos y al mismo tiempo se garantice la paz y tranquilidad".

Agregó que en el caso de Ovidio Guzmán, hijo del 'Chapo', se mantienen acuerdos de extradición.

"Tiene que continuar todo lo que está en curso, no se cancela nada, se mantienen los acuerdos de extradición", aseguró.