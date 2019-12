Defiende López Obrador 4T ante críticas de Cuauhtémoc Cárdenas

Ciudad de México— Luego que Cuauhtémoc Cárdenas advirtió de una izquierda ausente y un posible sexenio perdido, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la llamada Cuarta Transformación que encabeza su Gobierno en el país.

Sobre las declaraciones del excandidato presidencial, el mandatario federal dijo que respeta a Cárdenas Solórzano y que no entrará en polémica porque en la democracia hay derecho a disentir.

"No estoy para polémica y respeto mucho al ingeniero, además somos libres, queremos la democracia y la democracia es debate, es garantizar las libertades, es el derecho a disentir, la pluralidad, lo hemos dicho muchas veces no es pensamiento único, sería la vida muy aburrida si todos pensáramos igual.

"Estamos llevando a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del País, no es un simple cambio de Gobierno, es un cambio de régimen y el objetivo principal es desterrar la corrupción del País y vamos avanzando en ese propósito y eso nos lleva a que podamos hacer justicia", afirmó en conferencia matutina.

López Obrador refirió que su Gobierno está probando que esta nueva forma de hacer política es eficaz en el combate a la corrupción, a la que consideró la causa principal de la desigualdad económica y social en el país.

Sobre la propuesta del excandidato de llevar a cabo una reforma fiscal progresiva, el tabasqueño rechazó el planteamiento y reiteró que no se aumentarán los impuestos.

"No van a aumentar los impuestos ni va a aumentar la deuda. No va a haber una reforma fiscal, no me gusta llamarle así, porque ni siquiera es eso".

En una entrevista, Cuauhtémoc Cárdenas consideró que actualmente en México no hay una izquierda organizada o un político importante que esté ubicado en esa posición política.