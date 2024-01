Defiende Fernández su voto... y a Godoy

Ciudad de México.- Tras su expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Mónica Fernández defendió su voto a favor de la ratificación y aprovechó para resaltar la labor de Ernestina Godoy en la Fiscalía.

"Por convicción e institucionalidad, creo que las tareas de la Fiscalía en el contexto del viejo modelo de administración y procuración de justicia, eran imposibles de cumplir en un periodo, pero me di a la tarea de investigar realmente las cosas que hizo la Fiscalía", dijo.

Ayer, la ex vicecoordinadora priista, Mónica Fernández, dió un mensaje a medios para defender su postura y en su primer acto público luego de apoyar la ratificación de Godoy y ser expulsada tanto de su Bancada como del Partido.

Fernández leyó un comunicado que difundió previamente señalando a Alejandro Moreno de secuestrar al PRI y de amenazar a los integrantes de la bancada razón en la que justificó su voto.

"Sí hubo amenazas, hubo una amenaza directa para que quien votara a favor automáticamente ya no tendría derecho a una reelección popular, entonces hubo otras ocasiones en las que nos decían y no estábamos de acuerdo, pero no hubo, tal cual, una amenaza, como en este momento", añadió.

Sin embargo, no puntualizó cuál será su futuro en la política al dejar la bancada ni si buscará alianza con Morena o alguna de sus asociaciones parlamentarias satélite.

"Todos me mandan 'saludos', de todas las bancadas, de todas las asociaciones, pero soy diputada sin partido", añadió.

Tras puntualizar sus razones para su voto a favor, Fernández enlistó logros de la Fiscalía que la convencieron para decantarse a favor de la ratificación.