Defiende Delgado su ampliación de dirigencia en Morena

Timilpan.— Ante el proyecto de destituirlo por parte del Tribunal Electoral, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, defendió la legalidad de la extensión de su mandato de 2023 a 2024, aprobado en el Congreso Nacional de ese partido en septiembre pasado.

"Los partidos deben tener la libertad de decidir cómo organizarse, el Congreso Nacional es nuestra máxima autoridad y fue quien aprobó que tuviéramos una prórroga la secretaria general (Citlalli Hernández) y su servidor hasta después de la elección del 2024, justamente para concentrarnos en las tareas de organización de la elección presidencial.

"Me parece que (la propuesta del Tribunal) viola la autonomía que debemos tener los partidos para auto organizarnos", dijo en entrevista.

Tras el Congreso morenista, 17 militantes (el Académico John Ackerman entre ellos) llevaron el caso ante el TEPJF que ayer propuso declarar la inconstitucionalidad de la extensión del mandato de Delgado y de Hernández. El proyecto de resolución, elaborado por por la Magistrada Janine Otálora, podría ser votado la próxima semana.

El proyecto propone declarar la inconstitucionalidad de la reforma al Estatuto de Morena, porque en la convocatoria del Congreso no se incluyó ese tema y el madruguete no garantizó que militantes y congresistas estuvieran al tanto de que se pretendía prorrogar el cargo.

"No, pues nosotros estamos a lo que diga el Tribunal", agregó el dirigente de Morena que acompaña este día a la candidata a Gobernadora en el Estado de México, Delfina Gomez.

No venimos a engañar.- Delfina

En una campaña de pocas promesas, la candidata de Morena al Gobierno del Estado de México, Delfina Gómez se comprometió a que ahora sí habrá medicinas y médicos en los centros de salud.

"Vamos a tener esa actitud de ser honestos, decir qué se puede y hasta dónde se puede, porque -insisto- no venimos a engañar", dijo en Timilpan, municipio colindante con Atlacomulco, bastión priista en donde nació Enrique Peña Nieto.

"A veces llegan (a los centros de salud), ¿y saben que?, ya no hay medicamentos. O a veces llegan y ya no hay el estudio porque no sirve el aparato. Creo que es mejor atender estas situaciones en vez de estar abriendo, abriendo y abriendo (hospitales)", respondió a los pobladores que le pedían un nuevo centro de salud.

En estos tres días de giras de campaña, sobre enlonados terrenos baldíos y cerca de mil personas en cada mitin, Gómez ha repetido que no quiere prometer lo que no va a cumplir.

Sus propuestas, hasta ahora, se basan en tres aspectos: mejorar la seguridad pública con más apoyo a los policías, asegurar la dotación de agua mediante un plan de reforestación en el que participará el Partido Verde, sus aliados, y el apoyo a los campesinos mediante la escrituración.

A diferencia de su primera campaña en 2017, la ex Alcaldesa de Texcoco ahora realiza mítines más o menos masivos y rápidos, pues pretende visitar los 125 municipios del Estado de México en los dos meses de campaña.