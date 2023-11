Defiende Batres propuesta de hermana en la Corte

Ciudad de México.- El jefe de Gobierno, Martí Batres, abogó este viernes por la propuesta presidencial de su hermana, Lenia Batres, para ser elegida ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"En el caso particular de mi hermana, de Lenia Batres, bueno pues ella tiene sus méritos, tiene su trayectoria", subrayó.

"Las responsabilidades que tiene no me las debe a mi, no se derivan de una designación mía, ni mucho menos, sino es es por su propio conocimiento", agregó al mostrar el inició de la renovación del segundo tramo de la Línea 1 del Metro.

"Ella ha incursionado en estudios de derecho, no sólo es licenciada en derecho, sino que tiene maestría, tiene estudios de doctorado, en temas jurídicos, en temas urbanos y otros, por eso tiene sus responsabilidades, es una persona muy preparada", expuso.

El Senado determinará quién de las tres mujeres propuestas es elegida, agregó.

"Obviamente estoy orgulloso de ella, pero ella hará su labor en el Senado, expondrá sus puntos de vista, el Senado la evaluará, como evaluará las otras propuestas y determinará quién corresponde ser elegida o ratificada en el cargo", apuntó Batres.