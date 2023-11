Defiende AMLO su terna para Corte: 'las tres son de primera'

Oaxaca, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su terna de mujeres propuestas para ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia, tras la renuncia de Arturo Zaldívar, al afirmar que son "de primera".

"Esto es una democracia, hay libertades y va a resolver el Senado, hay una serie de requisitos legales, las tres propuestas reúnen los requisitos, las tres abogadas reúnen los requisitos de ley y, de acuerdo al procedimiento, van a ser los senadores y senadoras los que van a decidir, incluso en este caso es en urnas el voto secreto", afirmó en conferencia mañanera desde Santa Lucía del Camino, Oaxaca.

El Mandatario elogió la experiencia y el trabajo de las tres aspirantes a Ministra que propuso: Lenia Batres, hermana del Jefe de Gobierno, Martí Batres; Bertha María Alcalde, funcionaria de Cofepris cuya madre fue presidenta del Consejo Nacional de Morena; y María Estela Ríos, Consejera Jurídica del Ejecutivo.

Asimismo, enfatizó que no tiene preferencia por alguna y que será el Senado quien decida.

"Nunca he abogado por una persona de una terna que envío, no me ha gustado la simulación de decir 'ahí te va la terna pero quién considero más conveniente es esta compañera o este compañero', no, no, cualquiera, y que lo decida a quienes corresponde y las tres son de primera, claro que nuestros adversarios piensan distinto y lo respetamos", apuntó.

"Las tres son muy buenas, son tan buenas que hasta me ayudan a decidir quién podría ser de las tres".