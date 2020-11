Defiende AMLO otra vez a Bartlett ante inundación

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó otra vez que Manuel Bartlett no es responsable de las inundaciones en Tabasco y afirmó que el Gobernador de esa entidad es libre para manifestarse y defender a los tabasqueños.

"Yo soy respetuoso de lo que el Gobernador resuelva", expresó en conferencia de prensa desde Tabasco.

"La instrucción que he dado es que en vez de entregar despensas, ya sabemos que no es una práctica que ayude, en vez de eso que no falte la comida caliente, se pondrán cocinas, lo harán la Marina y Defensa en coordinación con Gobernador y la coordinadora de Protección Civil".

Ante cuestionamientos a Bartlett sobre su presunta culpablidad en inundaciones en Tabasco, el Presidente AMLO aseguró que son infundadas.

"El licenciado Bartlett ha estado apoyando, hemos trabajado en equipo, de forma coordinada".

El pasado 4 de noviembre, el Gobernador Adán Augusto López Hernández acusó a Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de inundar Nacajuca, Jalpa y Cunduacán, en Tabasco, por lo que presentará denuncias al respecto.

En el tercer reclamo a la empresa en menos de un mes, el Mandatario describió como insensible, irresponsable y mercantilista el actuar de la CFE en manos de Bartlett.

Además, el Presidente AMLO llamó a sus paisanos a no protestar y afirmó que la población recibirá todo el apoyo de su Gobierno.

"No hace falta que haya protestas, nadie se va a quedar sin ser atendido, esa es mi palabra, de modo que si hay necesidad de apoyos que acudan al Gobernador", expresó.

"Decirles a mis paisanos que no se dejen acarrear o manipular por vividores, por líderes corruptos que quieren sacar raja, ya no es ese tiempo, que ahora a todos se les atiende, que somos ciudadanos de verdad".