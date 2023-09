Defiende AMLO deuda 2024; 'no habrá crisis'

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el Proyecto de Presupuesto 2024 -en el que se plantea un déficit presupuestario equivalente a 4.9 por ciento del Producto Interno Bruto, el más alto desde 1989- y aseguró que no habrá crisis.

"También decir a la gente que no hay ningún viso, ningún problema a futuro, que pueda convertirse en crisis económica o financiera, no hay nada", aseveró.

REFORMA publicó que, para 2024, la Secretaría de Hacienda plantea un déficit equivalente a 4.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el más alto desde 1989.

Este porcentaje es la diferencia entre el gasto y los ingresos, y se da como resultado de un gasto histórico equivalente a 26.2 por ciento del PIB. Al mismo tiempo, los ingresos se proyectan más moderados, ya que representarían 21.3 por ciento del PIB, nivel incluso menor al aprobado para el Presupuesto de este año.

En conferencia, el Mandatario reconoció que hay déficit y aseguró que no endeudará al País.

"No hay tal endeudamiento. Año con año, cuando se presenta el Presupuesto de Egresos, se considera un porcentaje para contratación e deuda a partir de lo que piensa va a ingresar por recaudación y de las obras que se tienen que construir. Entonces, puede ser que haya un déficit, un faltante entre lo que ingresa y lo que se requiere para hacer las obras públicas", declaró.

"Entonces, hay parámetros, nosotros no nos salimos de lo que autoriza el Congreso, pero no solo es la cuestión legal, sino que no podemos endeudar al País. Somos el País, posiblemente con menos deuda después de la pandemia", agregó.

El Jefe del Ejecutivo argumentó que la deuda actual es menor a la que dejaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

"Nosotros vamos a quedar abajo del porcentaje de endeudamiento de Peña y de Calderón", afirmó.

"Ellos aumentaron la deuda, considerando el PIB, en 7 puntos, en promedio, nosotros vamos a quedarnos como en 4".

Legisladores de Oposición, como la virtual candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, han advertido que el proyecto de Hacienda contempla recortes a algunos sectores como Salud, para destinar más dinero a los proyectos estratégicos del Presidente.