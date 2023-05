Defiende AMLO contenido de libros de texto... y cita a Marx

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió los nuevos libros de texto gratuitos, al afirmar que son "muy buenos contenidos".

Ante los amparos promovidos por la elaboración de los libros para el ciclo 2023-2024, López Obrador aseveró que los nuevos materiales tienen visión científica y sobre todo humanista.

"Se están haciendo los libros, estamos ahorrando y son muy buenos contenidos, ofrezco disculpas por las molestias que ocasiona el que sigamos impulsando la transformación del país", dijo.

"Ahora nosotros hicimos el compromiso de hacer una reforma educativa distinta a la que impusieron, y como parte de esa nueva reforma, está la elaboración de los libros de texto, con nuevos contenidos científicos y humanistas".

En la conferencia mañanera, López Obrador sostuvo que la tramitación de amparos no sólo se debe a una inconformidad por los contenidos, sino por el "negocio" de la impresión de los libros.

Ventiló que su Administración ya tiene "toda" la producción de los nuevos libros e incluso empezó con su distribución.

"Ya se tiene toda la producción de los libros y ya empezó incluso la distribución de los libros y ahora están amparándose, no solo es por la cuestión de los contenidos, sino también porque tenían el negocio de la impresión de los libros, hasta empresas extranjeras", criticó.

"Entonces, no sé cuántos (cuántos amparos van), pero hasta ahora vamos adelante. Es que también a veces se dice: se solicitó un amparo y eso no significa que haya prosperado, no todos los aceptan".

Reforma publicó que una jueza federal resolvió que los libros de texto gratuitos de primaria para el ciclo 2023-2024 tendrán que ser los que pasen por todos los procesos previstos en la Ley General de Educación (LGE).

Yadira Medina Alcántara, jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, concedió la suspensión definitiva en un amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) para impugnar los nuevos libros de texto para primero a cuarto de primaria.

La jueza no prohibió a la SEP imprimir estos libros, pero lo condicionó a que previamente se hubieran seguido una serie de requisitos legales que, probablemente, no podrán llenarse a tiempo para el inicio de clases en agosto, lo que obligaría a mantener los libros de texto anteriores.

"Esa es otra, que ya están también lloviendo amparos porque los conservadores no quieren que se reformen los contenidos de los libros de texto. Marx, que era un gran filósofo, sostenía que la historia no se repetía mas que en su versión caricaturesca", abundó.

"Pero no, creo que el gran filósofo se equivocó en esto, aunque a los marxistas no les va a gustar: sí se repite la historia, no exactamente igual ¿no?, pero desde hace siglos es una historia circular, sí hay nuevos elementos, pero, por lo general, se dan hechos parecidos".

El jefe del Ejecutivo aseveró que, durante el periodo neoliberal, se hicieron cambios a los contenidos, pero sólo para que predominara una visión muy individualista.

"Hicieron a un lado el humanismo, bueno, quitaron civismo, quitaron filosofía, ética, la historia casi desapareció", añadió.

"Imagínense si no se fortalece el pensamiento humanista, ¿qué futuro para las nuevas generaciones? Porque sí queremos científicos, pero queremos científicos no para que aprendan sólo a elaborar la bomba atómica o misiles, que aprendan eso, pero que sean humanistas, no queremos robots, queremos gente con buenos sentimientos, buenos ciudadanos".