Defiende AMLO a Vocero, de acusación de Ricardo Salinas

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al Vocero presidencial, Jesús Ramírez, luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego lo acusara de manejar "una campaña negra" en su contra en redes sociales.

Durante la mañanera, López Obrador indicó que Ramírez es una gente profesional, íntegra, honesta, con principios y ética.

"Algunos le echan la culpa a Jesús, por eso ya Jesús no quiere sacar, jajajaja, porque le va muy mal, a él le cargan todo", dijo AMLO.

-Ricardo Salinas lo acusó, se le comentó.

"No es así, Jesús no tiene nada que ver, Jesús es un profesional, es una gente íntegra, honesta, un hombre con principios, con ética, ni modo que va a estar a ver, pégale a este, di esto, te filtro este documento para que lo des a conocer, no", afirmó el Mandatario federal.

"Pero le echan la culpa injustamente, aprovecho también para aclararlo".

Ayer, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, acusó al Vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, de manejar "una campaña negra" en su contra en redes sociales.

El empresario aseguró que tiene identificados a quienes participan en los ataques y pidió al funcionario "no hacerse el loco".

"Aquí yo le reclamo personalmente a Jesús Ramírez, el Vocero de Presidencia: usted está manejando personalmente la campaña en contra de Ricardo Salinas, no se haga el loco y ya lo vimos y ya sabemos quiénes son sus achichincles en redes sociales", dijo.

"No creo que el Presidente sepa, pero, si no sabía, ya sabe. La campaña negra existe y está pagada y no hay que hacernos los locos".

Durante una inusual participación en un programa de Jorge Garralda, en ADN 40, Salinas Pliego se dijo molesto, sostuvo que la campaña afecta a todas sus empresas y también "daña a la clientela".