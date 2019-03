Defiende AMLO a ternas para CRE

Ciudad de México— Luego que envió nuevas ternas para CRE al Senado en las que repitió a los aspirantes, el presidente defendió que sus propuestas son personas honestas y capaces, pese a que fueron rechazadas por legisladores.

"No está prohibido el que sean los mismos y dicen los abogados que lo que no está prohibido, está permitido (...) Para nosotros los propuestos cumplen con los requisitos, son técnicos de primera, si los senadores tienen una opinión distinta pues yo respeto esa opinión, pero no la comparto, somos libres, esa es la democracia", expuso.

"Son personas honestas, técnicas (...) hay uno que es el mejor refinería de México, el ingeniero Celestino, tiene 85 años y es un experto, de los que verdaderamente sabe de cuestiones de petróleo entonces imagínense rechazar al Ingeniero Celestino, ¿cómo no lo voy a volver a mandar? si es el mejor que hay en el País en materia de refinación", expuso.

El mandatario reiteró que respeta las opiniones de quienes se oponen a sus ternas.

"Todo es en el marco de la legalidad y con respeto y no tenemos por qué siempre estar de acuerdo. El pensamiento único tiene que ver con el autoritarismo", dijo.

El mandatario criticó que antes se negociaban los cargos entre partidos y aseguró que en su Gobierno no lo va a permitir.

"Antes se amarraba, se negociaba, hacían sus enjuagues", señaló.

Cuestionado sobre si recibió una propuesta de negociación sobre el tema por parte de algún partido, López Obrador respondió entre risas que sí "hubo una propuesta indecorosa", aunque no reveló de que fuerza política.