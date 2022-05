Defiende AMLO a Sheinbaum ante escándalo por Línea 12 del Metro

Ciudad de México.- En medio de la polémica por informe sobre desplome en tramo de la L-12 del Metro, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y le reiteró su apoyo.

"Lo que sí puedo decir es que la jefa de Gobierno tiene todo nuestro apoyo. También está expuesta a fuertes presiones, pero es la temporada, es lo que tendrá que venir y pues es natural que esto suceda", expresó en conferencia mañanera.

PUBLICIDAD

La semana pasada, Sheinbaum demandó por la vía civil y amagó hacerlo también penalmente, a la empresa noruega DNV, después de que presentó el informe final "Causa-Raíz" sobre el desplome de la Línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos y más de 100 heridos.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, el informe revela que, además de fallas estructurales y de construcción durante la gestión de Marcelo Ebrard, también hubo omisiones, anomalías e irregularidades durante los Gobiernos de Miguel Mancera y el de Sheinbaum, y que contribuyeron al colapso del Metro hace un año.

Activistas, víctimas y políticos han llamado a que la mandataria capitalina comparezca y presente reportes de mantenimiento de la L-12, e incluso, a que deje su cargo.

Asimismo, ante la posibilidad de la jefa de Gobierno sea candidata presidencial de Morena, López Obrador reiteró su planteamiento para que se aplique la encuesta.

"Hemos hablado de que no debe haber tapados, ni mujeres ni hombres, claro, que sigan haciendo su trabajo, sirviéndoles al pueblo, lo más importante de todo es la transformación, el poder solo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, eso no hay que olvidarlo nunca, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás", comentó.

"Ya estamos en un tiempo en que no hay candidato preferido. Va ser la gente la que va decidir al candidato de nuestro movimiento, yo he propuesto que se haga una encuesta y el que salga mejor evaluado del pueblo ese sea, mujer y hombre, ya ese voy a apoyar, el que quiera la gente así de claro, y luego viene la elección, y la gente va elegir, que sean elecciones limpias y libres, sin fraude, como en las elecciones intermedias, que por primera vez no se compraron votos".