Defiende AMLO a Ejército en aniversario de Ayotzinapa

Ciudad de México.- Al cumplirse nueve años de la desaparición de los 43 normalistas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al Ejército al asegurar que no ha ocultado información sobre la noche de Iguala.

En conferencia, el tabasqueño dijo que no se trata de culpar por culpar.

"No es nada más fue el Estado y fue el Ejército y ya. Nooo, vamos a conocer la verdad, lo que sucedió. Yo no voy a mentir ni vamos a fabricar algo que no sea cierto y vamos a actuar con rectitud y no somos iguales", aseveró.

El Mandatario reconoció diferencias con los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

"Hemos avanzado bastante. Ayer se tuvo una reunión con los padres, los abogados, asesores y me había comprometido a entregar toda la información", declaró.

"Tenemos diferencias. Ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso", agregó.

El Mandatario se quejó que el abogado de los familiares argumente que lo dicho por su Gobierno sea similar a la llamada "verdad histórica".

"Creo que exageró o se confundió porque nosotros tenemos principios y tememos ideales. Entonces, como no quisieron recibir el informe, es una carta mía .-ponla- más el informe de la Sedena sostiene que no ha querido entregar la Sedena", dijo e instruyó una carta dirigida a los padres.

El Mandatario se comprometió a continuar la investigación y dijo que está dispuesto al diálogo siempre.

Los padres de los normalistas han reiterado que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha negado a entregarles información clave sobre el caso.