Defenderemos a todos los migrantes: López Obrador

Tlaxcala, México— Ante la amenaza comercial de Donald Trump, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refrendó su compromiso con todos los migrantes.

"Siempre vamos a defender a nuestros paisanos migrantes y no solo a los migrantes mexicanos, todos los que por necesidad se buscan la vida y salen a otras partes y se echan a andar porque no tienen oportunidades de trabajo o porque en sus lugares de origen hay mucha violencia", expresó en Apizaco, Tlaxcala.

"Todos los migrantes merecen nuestro respeto, comprensión y mano fraterna".

El Presidente recordó la carta que envió ayer a su homólogo Donald Trump tras el anuncio del incremento del 5 por ciento a los aranceles a productos mexicanos.

López Obrador aseguró que, independientemente del color de piel, lengua o país al que se pertenece, la fraternidad universal está por encima de otras consideraciones.

En Apizaco, Tlaxcala, el Mandatario recordó que es el único Estado de la República que no tiene una deuda, lo que felicitó y agradeció ante el Gobernador Marco Antonio Mena.