Declina candidato de MC a Alcaldía de Toluca por priista

Toluca, México.- El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Alcaldía de Toluca, Javier Albarrán, declinó por la abanderada de la coalición PRI-PAN-PRD y NA, Melissa Vargas.

En un video difundido en redes sociales, Albarrán explica que su decisión se debe a que la coordinadora estatal de MC los dejó solos.

"Amigas y amigos de Toluca, como ustedes saben, la palabra es lo más importante en la política, hoy en día hay acuerdos que no se cumplieron, hay teléfonos que ya no se contestan y a pesar de que crecimos del 2.5 por ciento al 15 por ciento, la coordinadora estatal nos dejó solos (...) Me estoy sumando al proyecto de Melissa Vargas", menciona en el video.

"Es muy importante que este 2 de junio voten por Melissa Vargas y voten por la coalición, para poder tener un nuevo comienzo en esta ciudad tenemos que tener un gobierno de primera".

En el video, en el que también aparece Vargas, la priista agradece a Albarrán permitirle sumar sus propuestas al proyecto de la coalición Fuerza y Corazón por Edomex.