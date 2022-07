Declaran Tren Maya obra de seguridad nacional

Ciudad de México.— Para garantizar que la obra no sea frenada por ningún juicio de amparo, el Gobierno federal declaró al Tren Maya como una obra de seguridad nacional.

Así lo informó este lunes Javier May, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), quien explicó que la obra está, ahora, bajo la responsabilidad de las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación.

“Es un tema de seguridad nacional, una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional donde la obra es prioritaria, es un tema de seguridad nacional y está a cargo de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo.

–¿Los trabajos del Tramo 5 continúan porque la obra fue catalogada así?, se le preguntó, tras las denuncias de la organización #SélvameDelTren.

“Sí, así es. En la sesión del Consejo de Seguridad determinó que es una obra de seguridad nacional, por las vías férreas y que los interesados, que son la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría Gobernación, y fueron los que determinaron los que la obra se inicia nuevamente”, respondió.

–¿No se violentan los amparos?

“No, ninguno, no se violenta ningún amparo, nosotros no intervenimos, no es Fonatur el que convocó o está llevando la obra, la está llevando la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública”.

Sin embargo, el funcionario reconoció que aún no se han terminado de desahogar los amparos interpuestos para frenar la construcción del Tramo 5, debido a que las audiencias han sido diferidas.

“Nosotros vamos a respetar los tiempos de los amparos que determine el juez, estamos esperando que nos vuelva a asignar la audiencia, que se ha transferido ya varias veces y ya para portar los alegatos, estamos en espera de eso”, señaló.